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Demir Grup Sivasspor, Mamadou Samassa'yı kadrosuna kattı

SİVASSPOR HABERLERİ  | 15.06.2019 17:27 | Son Güncelleme

Demir Grup Sivasspor Fransa 2. Lig'de mücadele eden Troyes'un Malili kalecisi Mamadou Samassa'yı transfer etti.

Demir Grup Sivasspor, Mamadou Samassa'yı kadrosuna kattı

Kulübün resmi internet sitesinden transferle ilgili yapılan açıklamada şu ifadeler yer aldı:

"Yeni sezon öncesi transfer çalışmalarını sürdüren Demir Grup Sivasspor'umuz, ilk resmi transferini gerçekleştirdi. Demir Grup Sivasspor'umuz, geçtiğimiz sezon Fransa'da Troyes forma giyen Mamadou Samassa ile başkanımız Mecnun Otyakmaz'ın İstanbul'daki ofisinde 2019-2020 sezonundan itibaren geçerli olmak üzere 2 yıllık sözleşme imzaladı."

16 Şubat 1990'da Montreuil'de dünyaya gelen 1.98 boyundaki Malili eldiven geçen sezon Troyes'da 36 maçta forma giydi ve kalesinde 28 gol gördü. Mamadou Samassa ayrıca 16 maçta da kalesini gole kapatmayı başardı. 29 yaşındaki Samassa, 14 kez Mali milli takımının formasını giydi.


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Anahtar Kelimeler:
Demir Grup Sivasspor Mamadou Samassa

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