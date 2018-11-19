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Demir Grup Sivasspor'un yeni teknik direktörü Hakan Keleş oldu

SİVASSPOR HABERLERİ  | 19.11.2018 16:00 | Son Güncelleme

Tamer Tuna'yla yollarını ayıran Demir Grup Sivasspor, yeni hocasını buldu. Demir Grup Sivasspor'da teknik direktörlük görevine Hakan Keleş getirildi.

Demir Grup Sivasspor'un yeni teknik direktörü Hakan Keleş oldu

Demir Grup Sivasspor'un internert sitesinden yapılan açıklamaya göre yönetim kurulunun aldığı kararla Tamer Tuna'dan boşalan teknik direktörlük görevine 2 yıldır takımımızda yardımcı antrenörlük görevi yapan Hakan Keleş ile devam etme kararı aldı.

Hakan Keleş'i tebrik eder, Demir Grup Sivasspor'umuzun başında büyük başarılara imza atmasını temenni ederiz.

Keleş'in yardımcılıklarını ise; M. Ali Kurtuluş, Yunus Kaya, Yusuf Randa ve Recep Atılgan yapacak.

HAKAN KELEŞ KİMDİR?

8 Ocak 1972 tarihinde Sakarya'da dünyaya gelen Hakan Keleş, Edirnespor'da kariyerine başladı. Forvet bölgesinde görev yapan Keleş'in daha sonra adresi Bursaspor oldu. Keleş, sırasıyla; Kayserispor, Şekerspor, Ankaragücü, Antalyaspor ve Dardanelspor formaları giydi. Futbol kariyerini tamamladıktan sonra çeşitli kulüplerde yardımcı antrenörlük görevlerini üstlenen Keleş, son 2 sezondur kulüp bünyemizde yardımcı antrenör olarak görev yapıyordu.

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Anahtar Kelimeler:
Demir Grup Sivasspor Hakan Keleş

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