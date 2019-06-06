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Demir Grup Sivasspor'un yeni teknik direktörü Rıza Çalımbay oldu!

SİVASSPOR HABERLERİ  | 06.06.2019 16:18 | Son Güncelleme

Demir Grup Sivasspor, Hakan Keleş sonrası yeni teknik direktörünü belirledi. Sivasspor, Rıza Çalımbay ile prensip anlaşmasına vardıklarını açıkladı.

Demir Grup Sivasspor'un yeni teknik direktörü Rıza Çalımbay oldu!

Spor Toto Süper Lig takımlarından Demir Grup Sivasspor, teknik direktör Rıza Çalımbay ile anlaşmaya vardı.

Kulüpten yapılan açıklamaya göre kırmızı-beyazlı ekip, teknik direktör Rıza Çalımbay ile prensipte anlaşma sağladı.

Açıklamada, "Rıza Çalımbay'a kulübümüze yeniden 'hoş geldin' diyor, yeni görevinde önemli başarılara imza atacağına inandığımızı belirterek, sonsuz başarılar dileriz." ifadelerine yer verildi.

Rıza Çalımbay, yarın saat 15.00'te Yeni 4 Eylül Stadı'nda kırmızı-beyazlı ekiple sözleşme imzalayacak.

Rıza Çalımbay, 2010-2013 yıllarında da Sivasspor'da görev yapmıştı. Çalımbay, Demir Grup Sivasspor'un başında ligde 98, Ziraat Türkiye Kupası'nda ise 16 karşılaşmada görev aldı. Kırmızı-beyazlılar, bu maçların 43'ünden galibiyetle, 28'inden beraberlikle, 43'ünden mağlubiyetle ayrıldı. Bu karşılaşmalarda rakip fileleri 166 kez havalandıran Sivasspor, kalesinde 168 gol gördü.

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Demir Grup Sivasspor Rıza Çalımbay

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