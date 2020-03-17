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Demir güven tazeledi

ERZURUM HABERLERİ  | 17.03.2020 11:45 | Son Güncelleme

Oltu ve Yöresi Kültür Yardımlaşma ve Dayanışma Derneği olağan genel kurulunda Hakan Demir, güven tazeledi.

Demir güven tazeledi

Oltu ve Yöresi Kültür Yardımlaşma ve Dayanışma Derneği olağan genel kurulunda Hakan Demir, güven tazeledi. Yeniden Dernek Başkanlığına seçilen Demir, Oltu’nun en büyük marka değerleri olan cağ kebap ve Oltu Taşı’nın dünyaya tanıtımı için var güçleri ile çalışacaklarını söyledi.
Oltu ve Yöresi Kültür Yardımlaşma ve Dayanışma Derneği olağan Genel Kurulu yapıldı. Mevcut başkan Hakan Demir güven tazeleyerek yeniden dernek başkanlığına seçildi.
Kendisine teveccüh gösteren hemşehrilerine teşekkür eden Hakan Demir, “Kıymetli Hemşehrilerim Erzurum Oltu ve Yöresi Kültür Yardımlaşma ve Dayanışma Derneğimizin 10.Olağan Genel Kurulu Toplantısını gerçekleştirdik. İki yıldır yürütmekte olduğum Yönetim kurulu başkanlığında birlikte çalıştığımız yönetim kurulu üyesi arkadaşlarıma çok teşekkür ediyorum. Bizi bu sürede yalnız bırakmayan maddi manevi desteğini esirgemeyen hemşehrilerime de ayrıca teşekkür ediyorum” dedi.
Cağ Kebap Oltu’nun tescili markasıdır
Cağ Kebabının Oltu’ya ait olduğunu belirterek bir kez daha bu konudaki tartışmalara da son noktayı koyan Demir, “Cağ kebap Oltu’ya aittir. Bunun tartışmasının bir anlamı yoktur” dedi.
Oltu’nun en önemli markaları cağ kebap ve Oltu Taşı’nın dünyaya tanıtımı konusunda gayret sarf edeceklerinin altını çizen Oltu ve Yöresi Kültür Yardımlaşma ve Dayanışma Derneği Başkanı Hakan Demir, kendisine ve ekibine teveccüh göstererek yeniden dernek yönetimine getirenleri mahcup etmeyeceklerini ifade etti.
Demir, “Yeniden seçilmiş olduğum Dernek başkanlığına yeni yönetim kurulumuzun hayırlı olmasını diliyorum. Şirin ilçemiz Oltu’yu her platformda layıkıyla temsil etmeye gayret edeceğiz. Oltumuza ve bütün hemşehrilerimize yeni yönetimimizin hayırlı olmasını diler saygılar sunarım” diye konuştu.
Oltu ve Yöresi Kültür Yardımlaşma ve Dayanışma Derneği Yönetimi Şöyle oluştu.
Yönetim Kurulu Asil: Hakan Demir (Başkan), Recayi Varol, Ayhan Yarar, Mahir Murat Cengiz, İbrahim Züngür, Ahmet Hakan Pala ve Ali Aktaş
Denetleme Kurulu ise Güven Yavuz, İbrahim Şimşek,İlhan Akpınar’dan oluştu.

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