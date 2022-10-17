Demiray Erül kimdir? Demiray Erül kaç yaşında ve neden öldü? İşte dizileri...

Hayatını kaybeden Demiray Erül'ün kim olduğu araştırılmaya başlandı. Demiray Erül kariyer hayatı boyunca birden fazla ekran önü projesi, tiyatro oyununda rol aldı. Erül'ün ölüm haberi hakkında, İstanbul Büyükşehir Belediyesi (İBB) Şehir Tiyatroları tarafından açıklama yapıldı. Peki Demiray Erül kimdir? Demiray Erül kaç yaşında ve neden öldü? İşte ayrıntılar...
18 Mayıs 1938 doğumlu Demiray Erül 84 yaşında vefat etti.
İstanbul Büyükşehir Belediyesi (İBB) Şehir Tiyatroları'ndan yapılan açıklamada, "İBB Şehir Tiyatroları değerli sanatçısı, tiyatro, sinema ve dizi oyuncusu Demiray Erül'ü kaybetmenin üzüntüsünü yaşıyoruz. Kederli ailesine, tüm sevenlerine ve Türk tiyatrosuna başsağlığı dileriz" ifadeleri yer aldı.
Erül'ün cenazesi bugün (17 Ekim) Bodrum Ortakent Kerem Aydınlar Camii'nde ikindi vakti kılınacak namazın ardından Bodrum Ortakent Mezarlığı'na defnedilecek.
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