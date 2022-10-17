Demiray Erül kimdir? Demiray Erül kaç yaşında ve neden öldü? İşte dizileri...

Hayatını kaybeden Demiray Erül'ün kim olduğu araştırılmaya başlandı. Demiray Erül kariyer hayatı boyunca birden fazla ekran önü projesi, tiyatro oyununda rol aldı. Erül'ün ölüm haberi hakkında, İstanbul Büyükşehir Belediyesi (İBB) Şehir Tiyatroları tarafından açıklama yapıldı. Peki Demiray Erül kimdir? Demiray Erül kaç yaşında ve neden öldü? İşte ayrıntılar...

DEMİRAY ERÜL KİMDİR?

18 Mayıs 1938 doğumlu Demiray Erül 84 yaşında vefat etti.

İstanbul Büyükşehir Belediyesi (İBB) Şehir Tiyatroları'ndan yapılan açıklamada, "İBB Şehir Tiyatroları değerli sanatçısı, tiyatro, sinema ve dizi oyuncusu Demiray Erül'ü kaybetmenin üzüntüsünü yaşıyoruz. Kederli ailesine, tüm sevenlerine ve Türk tiyatrosuna başsağlığı dileriz" ifadeleri yer aldı.

Erül'ün cenazesi bugün (17 Ekim) Bodrum Ortakent Kerem Aydınlar Camii'nde ikindi vakti kılınacak namazın ardından Bodrum Ortakent Mezarlığı'na defnedilecek.

ROL ALDIĞI OYUNLAR

Antonius ile Kleopatra

Ahududu

Deli Eder İnsanı Bu Dünya

Gazete Gazete

Karaların Memetleri

Aç Gözlüler

Lüküs Hayat

FİLMOGRAFİSİ

Doktorlar - 2006

Arka Sokaklar - 2006

Köprü - 2006

Cennet Mahallesi - 2006

Patron Kim - 2003

Tatlı Hayat - 2001

Böyle mi Olacaktı - 1997

Köşe Kapmaca - 1996

Çiçek Taksi - 2001

İz Peşinde - 1990

Milyarder - 1986

Tarzan Rıfkı - 1986

