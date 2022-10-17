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Demiray Erül kimdir? Demiray Erül kaç yaşında ve neden öldü? İşte dizileri...

17.10.2022 11:31 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Demiray Erül 16 Ekim'de hayata gözlerini yumdu. Demiray Erül Doktorlar, Arka Sokaklar, Cennet Mahallesi, Kurtlar Vadisi ve Çiçek Taksi gibi dizilerde rol almış tiyatrocu, oyuncu, seslendirme sanatçısıydı. Peki Demiray Erül kaç yaşında ve neden öldü? İşte ayrıntılar...

Demiray Erül kimdir? Demiray Erül kaç yaşında ve neden öldü? İşte dizileri...

Hayatını kaybeden Demiray Erül'ün kim olduğu araştırılmaya başlandı. Demiray Erül kariyer hayatı boyunca birden fazla ekran önü projesi, tiyatro oyununda rol aldı. Erül'ün ölüm haberi hakkında, İstanbul Büyükşehir Belediyesi (İBB) Şehir Tiyatroları tarafından açıklama yapıldı. Peki Demiray Erül kimdir? Demiray Erül kaç yaşında ve neden öldü? İşte ayrıntılar...

DEMİRAY ERÜL KİMDİR?

18 Mayıs 1938 doğumlu Demiray Erül 84 yaşında vefat etti.

İstanbul Büyükşehir Belediyesi (İBB) Şehir Tiyatroları'ndan yapılan açıklamada, "İBB Şehir Tiyatroları değerli sanatçısı, tiyatro, sinema ve dizi oyuncusu Demiray Erül'ü kaybetmenin üzüntüsünü yaşıyoruz. Kederli ailesine, tüm sevenlerine ve Türk tiyatrosuna başsağlığı dileriz" ifadeleri yer aldı.

Erül'ün cenazesi bugün (17 Ekim) Bodrum Ortakent Kerem Aydınlar Camii'nde ikindi vakti kılınacak namazın ardından Bodrum Ortakent Mezarlığı'na defnedilecek.

ROL ALDIĞI OYUNLAR

Antonius ile Kleopatra
Ahududu
Deli Eder İnsanı Bu Dünya
Gazete Gazete
Karaların Memetleri
Aç Gözlüler
Lüküs Hayat

FİLMOGRAFİSİ

Doktorlar - 2006
Arka Sokaklar - 2006
Köprü - 2006
Cennet Mahallesi - 2006
Patron Kim - 2003
Tatlı Hayat - 2001
Böyle mi Olacaktı - 1997
Köşe Kapmaca - 1996
Çiçek Taksi - 2001
İz Peşinde - 1990
Milyarder - 1986
Tarzan Rıfkı - 1986

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