Demirci çırağı Emine, zorlu baba mesleğini gururla sürdürüyor

Aynı zamanda Mesleki Eğitim Merkezi Metal Bölümü son sınıf öğrencisi olan Kalkan, iş yerinde ve okulda gösterdiği başarıyla bu yıl Ahilik Haftası etkinliklerinde "Yılın Çırağı" ödülünü aldı.

Bir yandan ateş önünde demir dövüp, kaynak yapan, balkon, pencere ve kapı korkulukları hazırlayan Kalkan, elde ettiği kazançla kendi ayakları üzerinde durabilmenin gururunu yaşıyor.

Babasının desteğiyle 10 yaşından beri çırak lık yapan 18 yaşındaki Kalkan, zamanla demir doğrama, kesim, bükme ve kaynak işlerini de yapmaya başladı.

Önce daha basit işleri yaparak babasının yükünü bir nebze azaltan Kalkan, daha sonra mesleğin ince ayrıntılarını da öğrenmek istedi.

Emine Kalkan, AA muhabirine, bir kadın olarak demircilik mesleğini severek yaptığını söyledi.

Bu noktaya gelmesinde babasının büyük emeğinin olduğunu vurgulayan Kalkan, "Babama yardımla başladım. Babam da destek verdi. Her anımda yanımdaydı. Şaşıranlar oluyor. 'Bir kadın bu işi nasıl yapar?' diyenler, küçümseyenler de oldu. 8 yılda bu küçümsemeleri aştım. Artık alıştılar. Usta olarak benimsediler beni." diye konuştu.

- "Zoru başarmak kadar güzel bir şey yok"

Kalkan, demirciliğin zor bir meslek olmasına rağmen bu işi başarıyla yapmanın gurur verdiğini belirterek, şöyle devam etti:

"Burada bıçak, zirai aletler, egzoz kaynakları ve kapı, pencere korkulukları yapıyoruz. Zorlukları var ama zoru başarmak kadar güzel bir şey yok. İş konusunda kadın erkek ayrımı olmamalı. Herkes her işi yapabilir. Herkes eşit. Ayrımcılık olmamalı ve herkes kendi ayakları üzerinde durmalı. 'Kadın bu mesleği yapamaz' algısını kırdığımı düşünüyorum. Bu gerçekten gurur verici bir şey. Yorucu ama bir şey ortaya çıkardığımda mutlu oluyorum. Daha fazla şeyler üretmeye çalışıyorsun."