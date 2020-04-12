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Demirci’de bir sokak karantinaya alındı

MANİSA HABERLERİ  | 12.04.2020 20:11 | Son Güncelleme

Manisa’nın Demirci ilçesinde bir sokak korona virüs (Covid-19) tedbirleri kapsamında karantinaya alınarak, sokağın giriş çıkışları kapatıldı.Manisa Valiliği, Demirci ilçesine bağlı Kılavuzlar Mahallesi Kahve Sokak’ta Covid-19 tedbirleri kapsamında karantina uygulaması başlatıldığını duyurdu.

Manisa’nın Demirci ilçesinde bir sokak korona virüs (Covid-19) tedbirleri kapsamında karantinaya alınarak, sokağın giriş çıkışları kapatıldı.
Manisa Valiliği, Demirci ilçesine bağlı Kılavuzlar Mahallesi Kahve Sokak’ta Covid-19 tedbirleri kapsamında karantina uygulaması başlatıldığını duyurdu. Valilikten yapılan açıklamada şu ifadelere yer verildi:
“İlimiz Demirci ilçesine bağlı Kılavuzlar Mahallesi Kahve Sokak’ta, 12.04.2020 tarihi saat 24.00 itibariyle; korona virüs salgınından vatandaşları korumak ve salgının yayılmasını önlemek amacıyla ikinci bir değerlendirmeye kadar İlçe Umumi Hıfzıssıhha Kurulunun 12.04.2020 tarihli ve 2020/4-12 sayılı kararı ile karantina uygulaması başlatılmasına, sokağa giriş çıkışların kapatılmasına karar verilmiştir. Kamuoyuna saygıyla duyurulur.”

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