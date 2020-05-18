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Demirci’de maskesiz cadde ve meydanlara çıkılmayacak

MANİSA HABERLERİ  | 18.05.2020 18:48 | Son Güncelleme

Manisa’nın Demirci ilçesinde ilçe hıfzıssıhha kurulu kararınca cadde ve meydanlarda maskesiz dolaşmanın yasaklanmasına karar verildi.

Manisa’nın Demirci ilçesinde ilçe hıfzıssıhha kurulu kararınca cadde ve meydanlarda maskesiz dolaşmanın yasaklanmasına karar verildi. Alınan karar, sokağa çıkma kısıtlamasının biteceği 20 Mayıs tarihinde başlayacak.
Demirci Kaymakamlığı İlçe Hıfzıssıhha Kurulu aldığı karar ile salgınla mücadelede 20 Mayıs Çarşamba gününden itibaren cadde ve meydanlarda vatandaşların maskesiz dolaşmasını yasakladı.
Demirci Kaymakamlığı İlçe Hıfzıssıhha Kurulundan yapılan açıklamada, maskesiz dolaşmanın ve bulunmanın olduğu cadde ve meydanlar şu şekilde açıklandı: "Demirci Üniversite Caddesi, Çereşe Meydanı, Atıf Akın Caddesi, Cumhuriyet Meydanı, Kaymakam İbrahim Etem Akıncı Caddesi (Belediye önüne kadar), Menderes Caddesi (Vakıfbank Önünden), Menderes Bulvarı, Hamam Sokak (Çereşe Meydanı arası), Ferah Caddesi (Düven önünden itibaren), Pazar yeri içerisi, Birlik Caddesinin Cumhuriyet Meydanına kadar olan kısmı."
Belirlen cadde meydanlarda maskesiz dolaşan vatandaşlar hakkında idari işlem uygulanacağı ve vatandaşların kurallara uyması istendi.

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