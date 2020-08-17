Demir’den Cide Belediyesine eleştiri

26. Dönem AK Parti Kastamonu Milletvekili ve işadamı Murat Demir, Cide Belediyesinin 1.5 yıllık çalışmasını değerlendirdi. Demir, başarısız olarak gördüğü Cide Belediye Başkanı Mehmet Eyref Mutlu’nun yönetimini "İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu’ndan farkı yok" diyerek eleştirdi.

26. Dönem AK Parti Kastamonu Milletvekili ve işadamı Murat Demir, yazılı yaptığı açıklamada Cide’yle ilgili birçok konuya açıklık getirdi. Bir aydır Cide’de olduğunu ve birçok konuya canlı gözle şahit olduğunu ifade eden Murat Demir, Mehmet Mutlu yönetimindeki Cide Belediyesinin sınıfta kaldığını belirtti. “Cide muhteşem bir yer”

Bir aydır Cide’de olduğunu ve Cide’nin birçok noktasını dolaştığını söyleyen Murat Demir, Cide’nin muhteşem bir coğrafya olduğunu ifade etti.

Demir, ”Yaklaşık bir aydır ilçedeyim. Vaktimin çoğunluğunu Denizkonak köyümüzde anne ve babamın yanında geçiriyorum. Arada bir ilçe merkezine gidiyorum, güzel memleketimiz Karadeniz’in incisi en uzun sahil şeridine sahip ve Cide harika bir yer. Gideros, Sahili, Gökçekale, Aydos, Delikli kaya sahili, Çamaltı plajı, Denizkonak plajı ve limanı, Uğurlu plajı, Çayyaka plajı, Akbayır plajı, İyasbey limanı ve plajı. Loç Vadisi, Malyas, Gömeren şelalesi, Güren bölgesi, Loç seyir terası, Kılıçlı mağarası ve daha birçok noktasıyla muhteşem bir coğrafya Cide ilçemiz” dedi.

“Başkan Mutlu’nun, İmamoğlu’ndan farkı yok”

Cide’de şehir merkezini gezdiğinde çok şaşırdığını söyleyen Murat Demir, “Şehir merkezini gezdim çok samimi söylüyorum çok şaşırdım. Neyimi şaşırdım? İlçe bir belediye değişimi yaşadı seçim çalışmalarında sahada ciddi vaatler veren mitinglerde sözler veren bir CHP Belediye Başkanı adayı vardı. İlçe için projeler açıklıyordu halk bu vaatlere karşılık oy verdi Sn. Mehmet Mutlu’yu seçti. Aradan iki yıla yakın zaman geçti ilçede ne yaptı veya ne yapıyor diye inceledim baktım, İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu ile arasında hiç bir fark göremedim maalesef” diye konuştu. “Hiçbir iş yapmayan Başkan Mutlu, kendisinin yapmadığı projelere sahip çıkıyor”

Cide Belediyesi tarafından üretilen hiçbir projenin olmadığını belirten Demir, “Hiç bir proje yok. Hiç bir proje olmadığı gibi yaptığı çok iş var. Mesela Cide deresini yaptırdığı yalanını söylüyor. O derelerin ihalelerini ben yaptırdım ödeneklerini geçen yıl yine ben aldım belgeli. Hiçbir icraat yapmayan Başkan Mutlu, çareyi bizlerin programa aldırıp ihalesini yapıp ödeneğini aldırdığımız projelere sahip çıkmada bulmuş. Yazık” şeklinde konuştu.