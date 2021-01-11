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Demirsu, basın kuruluşlarının gününü kutladı

11.01.2021 14:48 | Son Güncelleme:
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Zonguldak Çalışma ve İş Kurumu İl Müdürü Gönül Demirsu ve İl Müdür Yardımcısı Hakkı Alkan 10 Ocak Çalışan Gazeteciler Günü nedeniyle basın kuruşlarını ziyaret etti.Zonguldak Çalışma ve İş Kurumu İl Müdürü Gönül Demirsu ve İl Müdür Yardımcısı Hakkı Alkan 10 Ocak Çalışan Gazeteciler Günü nedeniyle Devrek’te faaliyet gösteren basın kuruluşlarını ziyaret etti.

Zonguldak Çalışma ve İş Kurumu İl Müdürü Gönül Demirsu ve İl Müdür Yardımcısı Hakkı Alkan 10 Ocak Çalışan Gazeteciler Günü nedeniyle basın kuruşlarını ziyaret etti.
Zonguldak Çalışma ve İş Kurumu İl Müdürü Gönül Demirsu ve İl Müdür Yardımcısı Hakkı Alkan 10 Ocak Çalışan Gazeteciler Günü nedeniyle Devrek’te faaliyet gösteren basın kuruluşlarını ziyaret etti. Basın çalışanlarının gününü kutlayan Demirsu ‘’Kamuoyunu bilgilendirmek ve aydınlatmak amacıyla gece gündüz demeden fedakarca çalışan tüm basın emekçilerinin 10 Ocak Çalışan Gazeteciler Günü’nü kutluyorum" İfadesini kullandı.
Zonguldak Çalışma ve İş Kurumu İl Müdürü Gönül Demirsu ve beraberindekiler ziyaretinde ardından İŞKUR teşvikleri ve Basın İş Kanunu ile ilgili bilgilendirmede bulundu.

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