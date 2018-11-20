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Demlikte kalan son çayı dökmeyin! Her derde deva oluyor

Eren Kuyucubaşı Eren Kuyucubaşı
KEŞFET HABERLERİ  | 20.11.2018 16:02 | Son Güncelleme

Artık demlikte kalan son çayı çöpe atmaktan vazgeçiyoruz. Çünkü bu son kalan dem saç bakımından boğaz ağrısına kadar etki gösteriyor! Nasıl mı?

Demlikte kalan son çayı dökmeyin! Her derde deva oluyor

Mat saçları parlatır

saç

Saçlarınızı yıkadıktan sonra bir bardak çayı durulama suyu ile karıştırın ve saçınıza uygulayın. Düzenli olarak çayla durulanan saçın matlığı ortadan kalkacak ve ipeksi bir yumuşaklık olacaktır.

Ayak kokusunu ortadan kaldırır

ayak kokusu

Ayaklarınız gün içinde saatlerce kapalı kalıyorsa ister istemez bir koku olacaktır. Her gün duş almak ne yazık ki buna çözüm olamıyor. Yeterince hava alamayan ayaklarınızı yatmadan önce 10 dakika boyunca çaylı ılık suda bekletin. Bu sayede ayak kokusunu ortadan kaldırmış olacaksınız. Aynı zamanda ılık çaylı su ayaklardaki ödemi de indirmeye yardımcı olur ve rahatlatır.

Boğaz ağrısına şifa olur

boğaz

Özellikle bu havalarda size ilaç gibi gelecek bir yöntemden bahsedeceğiz. Demlikte kalan çayın posasını süzdükten sonra soğumasına müsade edin. Elde ettiğiniz su ile günde 3 defa gargara yapın. Boğaz ağrısına ve oluşan tahrişe iyi gelecektir. Son derece basit bir yöntemle kış ayını boğaz enfeksiyonuna yakalanmadan geçirebilirsiniz. İlaç gibi tadında bir acılık olmadığı için çocuklara uygulamak da gayet kolay olacaktır.

Eldeki balık ve soğan kokusunu yok eder

cut

Bazı gıdaların ağır kokusu ellere siner ve sabunla yıkansa bile o koku ne yazık ki ellerde kalmaya devam eder. Örneğin soğan doğradınız ve ellerinize istemediğiniz koku sindi. Bu konuda sizi kurtaracak olan demlikte kalan o çay olacak. Posanın suyunu süzün ve çıkan su ile elinizi yıkayın. Kokudan eser kalmadı bile!

Çapaklardan kurtulmanıza yardımcı olur

Sabah kalktığınızda gözünüzü açamayacak kadar çapaklanma yaşıyorsanız bu sefer çayın buharından faydalanmanız gerekecek. Kaynamış çayı bir kaba alın ve buharını gözünü gelecek şekilde kafanızı sabitleyin. Gözlerinizin rahatladığını anında anlayacaksınız.

Buzdolabı kokusunu yok eder

tea bag

Buzdolabında meydana gelen gıda kokusunun önüne geçmek için çay poşetlerini kullanabilirsiniz. Demlenmiş çay poşetlerini bir kaseye koyun ve bu kaseyi buzdolabının orta rafına yerleştirin. Kokunun kısa sürede ortadan kalktığını göreceksiniz. Demlik poşetini iki günde bir değiştirmeniz yeterlidir.


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