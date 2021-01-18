Demokrat Parti Genel Başkanı Gültekin Uysal Kovid-19 aşısı yaptırdı:

Demokrat Parti Genel Başkanı Gültekin Uysal, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) aşısını yaptırdı.

Çinli Sinovac firmasınca üretilen ve Türkiye'ye de uygulanmaya başlanan CoronaVac aşısının ilk dozunu, Ankara Şehir Hastanesi'nde oluşturulan aşı uygulama odasında yaptıran Uysal, tedbir amacıyla 15 dakika beklemesinin ardından AA muhabirine açıklamada bulundu.

Uysal, salgın sürecinden en az kayıpla çıkılması temennisinde bulundu. Aşıyla ilgili tartışmalara değinen Uysal, "Zihinleri bulandırıcı birtakım farklı bilgiler var ama bizler devletimizin kurumlarına, hekimlerimize, sağlık ordumuza güveniyoruz. Onların direktifleri, özellikle Sayın Sağlık Bakanı Fahrettin Koca'nın talebi doğrultusunda bugün hem kendi sağlımız hem de toplum önünde kafa karışıklığının giderilmesine katkı sağlayabilmek adına aşımızı olduk." diye konuştu.

Koronavirüse yakalananlara geçmiş olsun dileklerini ileten, hayatını kaybedenlere rahmet dileyen Uysal, sürecin kısa sürede etkin bir mücadeleyle son bulabilmesi için devletin kurumlarının ortaya koyduğu plan ve programa azami hassasiyet gösterilmesini tüm vatandaşlardan beklediğini söyledi.