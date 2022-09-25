Demokrat Parti Genel Başkanı Uysal, Bursa'da partisinin ilçe kongresinde konuştu:

Demokrat Parti (DP) Genel Başkanı Gültekin Uysal, Türkiye'nin tarihi bir eşikte olduğunu belirterek, "Soğuk savaşın artçı sarsıntılarının sona erdiği, yeni yeni güç merkezlerinin ortaya çıktığı böyle bir tarihi eşikte yeniden bu büyük ülkeyi, büyüklüğüne denk bir siyasi akılla, siyasi programla ve siyasi kadroyla buluşturabilecek miyiz, buluşturamayacak mıyız? Milletimizin önünde, hepimizin önündeki mesele işte budur." dedi.

Uysal, Barış Manço Kültür Merkezi'nde gerçekleştirilen partisinin Yıldırım İlçe Kongresi'nde yaptığı konuşmada, geniş tarihi pencereden bakıldığında Türkiye'nin bir büyük tarihi eşikte olduğunu söyledi.

Osmanlı Devleti'nin, 1,5 asırlık geri kalmışlığına çare üretmek adına Tanzimat ile Birinci ve İkinci Meşrutiyet'te cevaplar aradığını ifade eden Uysal, "Cumhuriyet'i kurarken de geri kalmışlığımıza cevaplar aramışız. Çok partili hayata geçerken aramışız. İşte bu tarihi eşiklere benzer bugün de bir tarihi eşikteyiz. Soğuk savaşın artçı sarsıntılarının sona erdiği, yeni yeni güç merkezlerinin ortaya çıktığı böyle bir tarihi eşikte yeniden bu büyük ülkeyi, büyüklüğüne denk bir siyasi akılla, siyasi programla ve siyasi kadroyla buluşturabilecek miyiz, buluşturamayacak mıyız? Milletimizin önünde, hepimizin önündeki mesele işte budur." diye konuştu.

Ekonomiye de değinen Uysal, devletin, çiftçinin her ürettiğini teminat altına alması gerektiğine dikkati çekerek, şunları kaydetti:

"Gıda enflasyonunun en büyük sebebi üreticinin, çiftçinin, hayvancılıkla uğraşan insanlarımızın ürettiğinin çıktı maliyetine, ithalat yoluyla, başka yollarla müdahale etmektir. Peki çıktı fiyatına müdahale ediyorsunuz da girdi fiyatına niçin müdahale etmiyorsunuz? 'Stokçunun peşinde koşuyoruz' diyerek, 'soğan tüccarının peşinde koşuyoruz' diyerek onlarca, yüzlerce aktörün, faktörün, dinamiğin işlediği bir piyasada istikrarlı, güven veren, üretim istikrarını sağlayacak, fiyat istikrarını sağlayacak bir politikanın sahibi değilsiniz, ondan sonra kabahati Türk çiftçisinde, Türk insanında buluyorsunuz. Bunlar nafile çabalar. Bu ülkede maalesef insanımızı akıl almaz politikalarla bu noktaya getirdiler. 'Son 20 yılda kim kaybetti' diye sorsak sıralamayı herhalde şöyle yaparız. Türk çiftçisi kaybetti. Esnaf, küçük işletmeler kaybetti. Dar gelirli vatandaşlarımız kaybetti."

Gültekin Uysal, bu ülkede sosyal adalet ve sosyal güvenlik adına vatandaşların daha yüksek refah düzeyini hak ettiği gerçeğini her zaman söyleyeceklerini dile getirdi.

DP Genel Başkanı Uysal, sözlerini şöyle sürdürdü:

"Biz istiyoruz ki bu ülkenin nimetlerini de külfetlerini de eşit ve ortak paydada paylaşalım. Birileri aslan payını alacak, milyonlarca insana da sırtlan payı düşecek. Bizim itirazımız bunadır. Bizim itirazımız 84 milyonu bir görmesi gerekenlerin kendi çocuklarının geleceğini her şeyin önünde evla görmelerinedir. Onların geleceklerini teminat altına almak için var gücüyle çalışmalarıdır. Biz bu ülkenin imkanlarını biliyoruz, kaynaklarını da biliyoruz. İşte siyasetin vazifesi de oradadır. Siyasetin vazifesi bu imkanı, bu ülkenin imkan ve kapasitesini, potansiyelini en azami noktaya çıkarmaktır."

Kongreye, DP Genel Başkan Yardımcısı ve Teşkilat İşleri Başkanı Ahmet Uyanık, Bursa İl Başkanı Çağrı Kaplan ve bazı siyasi partilerin ilçe başkanları da katıldı.

