YURTHABER
  1. Haberler Haberler
  2. YURTHABER
  3. Antalya
  4. Demre’de iki mahallenin içme suyu sorunu çözüldü

Demre’de iki mahallenin içme suyu sorunu çözüldü

ANTALYA HABERLERİ  | 03.03.2020 12:58 | Son Güncelleme

Antalya Büyükşehir Belediyesi Demre’de Gökyazı ve Beymelek mahallelerinin içme suyu sorununu çözerek vatandaşın yüzünü güldürdü.Büyükşehir Belediyesi, kırsal bölgelerde alt yapı sorunlarını çözüme kavuşturmaya devam ediyor.

Antalya Büyükşehir Belediyesi Demre’de Gökyazı ve Beymelek mahallelerinin içme suyu sorununu çözerek vatandaşın yüzünü güldürdü.
Büyükşehir Belediyesi, kırsal bölgelerde alt yapı sorunlarını çözüme kavuşturmaya devam ediyor. Demre’de Gökyazı ve Beymelek mahallelerinde içme suyu sorununu yeni şebeke hatları ile çözüldü. Gökyazı Mahallesi’nde uzun süredir yaşanan içme suyu basıncının düşük olması ile ilgili çalışma başlatan ASAT ekipleri, 280 metre uzunluğunda yeni bir şebeke hattı döşeyerek sorunu çözdü. Beymelek Mahallesi’nde de içme suyu şebekesi bulunmayan bir bölge için gerçekleştirilen çalışma ile 100 metre uzunluğunda yeni şebeke imalatı yapılarak içme suyu hizmeti sağlandı.

GÜNÜN ÖNEMLİ HABERLERİ
Öksürük tarzınızdan hastalığınızı keşfedin! Akşam saatlerinde başlıyorsa...Öksürük tarzınızdan hastalığınızı keşfedin! Akşam saatlerinde başlıyorsa...
Servis otobüsü kaza yaptı! Yaralılar varServis otobüsü kaza yaptı! Yaralılar var
1/

En Çok Okunan Yerel Haberler

Antalya Namaz Vakitleri 3 Mart Salı

İmsak
05:59
Sabah
07:18
Öğle
13:14
İkindi
16:27
Akşam
19:00
Yatsı
20:14

Antalya Nöbetçi Eczaneler 3 Mart Salı

Burçin Eczanesi
Muratpasa
Erkin Eczanesi
Muratpasa
Flora Eczanesi
Muratpasa
Karamanlı Eczanesi
Muratpasa
Tabiat Eczanesi
Muratpasa
Yeni Yaprak Eczanesi
Muratpasa
Erçin Eczanesi
Kepez
Tümünü Göster

İlginizi Çekebilir

Manavgat Toros Et’te 6 günde 3 ton et satıldı

Manavgat Toros Et’te 6 günde 3 ton et satıldı

CHP İl Başkanı Bayar, mazbatasını aldı

CHP İl Başkanı Bayar, mazbatasını aldı

Horzum Ve Özbek Bölge Şampiyonu Oldu

Horzum Ve Özbek Bölge Şampiyonu Oldu

GÜNCELLEME 2 - AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Özhaseki trafik kazasında yaralandı

GÜNCELLEME 2 - AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Özhaseki trafik kazasında yaralandı

Cansu Toprak avukatlık bürosu açıldı

Cansu Toprak avukatlık bürosu açıldı

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.