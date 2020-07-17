Deneme amacıyla ektiği patatesten dönüm başına 6 ton ürün aldı

ESKİŞEHİR (AA) - SELÇUK KIZILDAĞ - Mikroklima özelliğine sahip Eskişehir'in Sarıcakaya ilçesinde deneme amacıyla 5 dönüm arazide ekimi yapılan patateste yüksek verim elde edildi.

Deniz seviyesinden yüksekliği 220 metre olan ve "İç Anadolu'nun Antalya'sı" olarak nitelendirilen ilçede, Akdeniz ikliminin hakim olması dolayısıyla yılda 3-4 kez ürün alınabiliyor.

Sarıcakaya Belediye Başkanı Hüseyin Çam, Niğde'den gelip ilçeye yerleşen ve deneme amaçlı patates ektiği tarlasında hasat yapan üretici Kadir Aksoy'u ziyaret etti.

Çam, AA muhabirine yaptığı açıklamada, tarımın ve güvenli gıdanın değerinin yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgını sürecinde bir kez daha anlaşıldığını söyledi.

Akdeniz ikliminin hakim olduğu ilçedeki ürün çeşitliliğine dikkati çeken Çam, şöyle devam etti:

"İlçemizde gördük ki çiftçimiz ne ekerse onu biçebiliyor. Patates ekildi, dönümünde 6 ton patates kaldırıldı. Bunun değerini bilerek topraklarımıza sahip çıkmalı, devletimizin sunduğu imkanlar ve teşvikler kapsamında tarıma daha çok önem vermeliyiz. Virüsün etkili olduğu zamanlarda gördük ki tarım tüm dünya için çok önemli. Gençlerin tarıma sıcak bakmadığı bir yüzyıldayız fakat tarımı gençlere sevdirerek bu mesleği gençleştirmek zorundayız."