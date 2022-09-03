Deneme amaçlı ektiği ata buğdayında 3 yılda 32 ton verime ulaştı

GÜNAY NUH - Ardahan'ın Çıldır ilçesinde deneme amaçlı ata buğdayı siyez eken çiftçi, 32 ton verime ulaştı.

Kentte "Hitit buğdayı" olarak da bilinen siyez buğdayını 2019 yılında Çıldır ilçesine bağlı Kenarbel köyünde deneme amaçlı 2 dönüme eken Şentürk Akgün, iyi verim alınca ekim alanını genişletti.

Bu sezon 80 dönüme ata buğdayını eken Akgün, dönümde 400 kilogram olmak üzere toplam 32 ton verim elde etti.

Şu sıralar hasat yapan Akgün, ihtiyacı dışındaki üretimini il geneline pazarlayacak.

Tarım ve Orman İl Müdürü Muhammet Fatih Cineviz, hasat yapan aileyi tarlasında ziyaret ettikten sonra AA muhabirine, siyezin ata tohumu olması dolayısıyla bölgede ekimini arttırmayı planladıklarını söyledi.

- "Kuraklık ve olumsuz iklim şartlarında da yetişiyor"

Siyez eken ailenin verimden memnun olduğunu ifade eden Cineviz, şöyle konuştu:

"Daha önce kavılca ektik. Şimdi ise sıra siyez buğdayında. Ardahan'da ata tohumumuzu toprakla buluşturduk. Şu an ise hasat programında bulunmak üzere buradayız. Sonuçtan son derece memnunuz. Üreticimizin 3 yıl önce başladığı bu çalışmayı özellikle geçen yıl birlikte yürüttük. Şu an geldiğimiz nokta son derece olumlu ve verim yüksek. Siyez, kuraklık ve olumsuz iklim şartlarında da yetişme yeteneğine sahip bir ürün. Verimlilik açısından umduğumuzun da üstünde bir verim almak bizi son derece memnu ve mutlu etti."

Cineviz, Ardahan'da yetişen kavılca ve siyez gibi ürünlerin Ardahan markası adı altında pazarda yerini bulması için kurum olarak çalışmalar yürüttüklerini sözlerine ekledi.

- "Bir deneyelim dedik, Kastamonu'dan 50 kilogram tohum getirdik"

Çiftçi Şentürk Akgün de ilk ekime deneme amaçlı başladığını ancak gelinen noktada yüksek verim almanın sevincini yaşadıklarını anlattı.

Ata buğdayını çiftçilerin üretmesini isteyen Akgün, "Aslında biz buna merak ile başladık. İlk olarak 'bir deneyelim' dedik. Kastamonu'dan 50 kilogram tohum getirdik. İlk olarak 2 dönüme ektim. Bugün ise gelinen noktada 80 dönüme ulaştık. Bir dönümde 400 kilogram tohum elde ettik. Sonuçtan mutluyuz." diye konuştu.

Eşi Duygu Akgün ise sağlıkçı olması dolayısıyla ürünün faydalarını çok merak ettiğini belirterek, "Sağlıklı beslenme adına 'bir deneyelim' dedik. Bugün böyle bir noktaya geldik. Çok mutluyuz. Beslenmemize dikkat ettiğimiz için bu arayışa girdik. 'Kaybedecek bir şeyimiz yok, deneyelim' dedik. Baktık oluyor ve daha da verim yükseliyor. Şu an ise bu boyuta geldik. Bundan sonra da iyi olur inşallah." ifadelerini kullandı.

Akgün ailesi hasada katılan Cineviz ile ekibine, siyezden yapılan ekmeği ikram etti.

