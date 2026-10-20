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Denemek için ekildi, bir ilçenin geçim kapısı oldu! 4-5 bin kökten 250 bin TL kazandırıyor

Bilecik'in Pazaryeri ilçesinde geçen yıl deneme amacıyla ekilen ve olumlu sonuç alınan tütünün üretim alanı bu yıl 40 dönüme çıkarıldı. Hasat döneminin başladığı ilçede tütün, çiftçiler için alternatif bir gelir kaynağı olarak öne çıkarken, Pazaryeri Ziraat Odası Başkanı Abdullah Duman, 4-5 bin kök tütünün ortalama 200-250 bin lira kazanç sağlayabildiğini belirterek üretimin bölgedeki tarımsal çeşitliliğe katkı sunduğunu ifade etti.

Denemek için ekildi, bir ilçenin geçim kapısı oldu! 4-5 bin kökten 250 bin TL kazandırıyor

Bilecik'in Pazaryeri ilçesinde deneme amacıyla 10 dönüm arazide ekimi yapılan ve olumlu sonuç alınan tütünde, bu yıl yaklaşık 40 dönüm alanda hasat dönemi başladı.

10 DÖNÜMDEN 40 DÖNÜME ÇIKARILDI

İlçede yeniden üretim çeşitliliğine katkı sağlayan tütün, çiftçiler için alternatif tarımsal ürün olarak öne çıkıyor. Geçtiğimiz yıl 10 dönüm alanda deneme amaçlı ekimi gerçekleştirilen tütünden alınan olumlu sonuçların ardından, üretim alanı bu yıl yaklaşık 40 dönüme çıkarıldı.

Denemek için ekildi, bir ilçenin geçim kapısı oldu! 4-5 bin kökten 250 bin TL kazandırıyor 1

Pazaryeri Ziraat Odası Başkanı Abdullah Duman, ilçede tütün üretiminin yeniden gündeme gelmesinin tarımsal çeşitlilik açısından önemli olduğunu belirtti.

Denemek için ekildi, bir ilçenin geçim kapısı oldu! 4-5 bin kökten 250 bin TL kazandırıyor 2

Çiftçilerin yalnızca geleneksel ürünlerle sınırlı kalmadan, bölgenin iklim ve toprak yapısına uygun farklı ürünleri de değerlendirmesi gerektiğine dikkat çeken Duman, tütünün Pazaryeri çiftçisi açısından alternatif bir tarımsal ürün olarak değerlendirilebileceğini ifade etti.

Denemek için ekildi, bir ilçenin geçim kapısı oldu! 4-5 bin kökten 250 bin TL kazandırıyor 3

Duman, tarımsal üretimde çeşitliliğin artırılmasının üreticilerin farklı ürün seçeneklerini değerlendirmesine katkı sağlayacağını belirterek, bölge şartlarına uygun yeni ürünlerin denenmesinin önemine vurgu yaptı.

"4-5 BİN KÖK ORTALAMA 200-250 BİN ARASI BİR KAZANÇ GETİRİYOR"

Duman, tütün ekimi ve kurutulması hakkında bilgiler verirken, "İlçemizde tütün ile ipekböceği ile ilgili bir proje yapılmıştı. Tütün ekiminde ikinci yılımız. Bir buçuk dönüme 2 bin kök tütün ekilebiliyor. Bu bir buçuk dönüm 3 dönüme tekabül ederse 4, 5, bin kök oluyor. Bu 4-5 bin kök ortalama 200 ile 250 bin arası bir kazanç getiriyor.

Denemek için ekildi, bir ilçenin geçim kapısı oldu! 4-5 bin kökten 250 bin TL kazandırıyor 4

Nadir bakımıyla bu ürünü o seviyeye getiresiye kadar diğer ürünler kadar zor zahmetli değil. Vatandaşımız bunu nerde kurutacağım diye bir sıkıntısı var. Tarlalarında yapacağı yerde kurutabiliyorlar. Tütün ekenlere ekmek isteyen ileriki çiftçilerimize de bir gelir kaynağı" dedi.
Kaynak: İHA   |   Bu içerik Nilgün Arabacı tarafından yayına alınmıştır

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Anahtar Kelimeler:
Tütün
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