Deneyenler bir daha yapıyor! Sütlü Japon çöreğinin tadına doyum olmuyor

Sadece 6 malzemeyle yapacağınız bu Japon çörekleri mutfakta yeni favoriniz olacak.

MALZEMELER

250 gr ekmek unu

25 gram şeker

130 gram ılık süt

3 gr kuru maya

3 gram tuz

20 gr yumuşak tuzsuz tereyağı

YAPILIŞI

Kuru mayayı 100 ml ılık sütte aktive edin.

Şeker, ılık süt ve süt mayası karışımını una ekleyin ve iyice karıştırın. Daha sonra tuzu ekleyin, ancak mayaya doğrudan eklemeyin.

10 dakika masanın üzerinde yoğurun.

Tereyağı ekleyip 5 dakika yoğurun.

Yuvarlak yapın ve iki katına çıkıncaya kadar 40 dakika ılık bir yerde dinlendirin. Islak havlu veya kapakla örtün.

7 parçaya bölün ve yuvarlak hale getirin.

Üzerlerini ıslak bir havluyla örtün ve 15 dakika dinlendirin.

Dinlendikten sonra söndürün ve yuvarlayın. Bunları bir pişirme tepsisiyle fırın tepsisine hizalayın.

Üzerlerini ıslak bir havluyla örtün ve iki katına çıkana kadar 40 dakika dinlendirin.

Süslemek için üstüne biraz ekmek unu eleyin. 150 ° C'de 20 dakika pişirin.

