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Deniz Akkaya 18 yaşındaki Ukraynalı modellere taş çıkarttı

26.12.2020 14:32 | Son Güncelleme:
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Deniz Akkaya 18 yaşındaki Ukraynalı modellere taş çıkarttı

Deniz Akkaya, Cihan Nacar’ın Kiev’deki 2021 İlkbahar-Yaz koleksiyonunu tanıttığı defilede podyuma çıktı. Spor yaparak formu koruyan Akkaya, fiziği ile 18 yaşındaki Ukraynalı modellere taş çıkarttı.

Tasarımcı Cihan Nacar, 2021 İlkbahar-Yaz koleksiyonunun tanıtım defilesini Kiev Arsenal Uluslararası Sanat ve Kültür Müzesi’nde, gerçekleştirdi.

Cihan-Nacar-Defile-Mankenler-Kiev

Defilenin açılış ve kapanışını yapan 43 yaşındaki Deniz Akkaya, Ukraynalı modellerin arasında defilede boy gösteren tek Türk mankendi.

Cihan-Nacar-Koleksiyon-Mankenler-Kiev

DENİZ AKKAYA BAŞ MANKEN

136 metreye kurulan podyumda 40 kişilik Ukrayna Senfoni Orkestrası, canlı olarak Vivaldi’nin ‘Dört Mevsim’ adlı bestesini çaldı.

Deniz-Akkaya-Cihan-Nacar-koleksiyon-Kiev

Deniz Akkaya’nın baş manken olarak yer aldığı ‘Sanatsal Defile’, dijital olarak yayımlanacak.


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