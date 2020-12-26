Deniz Akkaya 18 yaşındaki Ukraynalı modellere taş çıkarttı

Tasarımcı Cihan Nacar, 2021 İlkbahar-Yaz koleksiyonunun tanıtım defilesini Kiev Arsenal Uluslararası Sanat ve Kültür Müzesi’nde, gerçekleştirdi.
Defilenin açılış ve kapanışını yapan 43 yaşındaki Deniz Akkaya, Ukraynalı modellerin arasında defilede boy gösteren tek Türk mankendi.
136 metreye kurulan podyumda 40 kişilik Ukrayna Senfoni Orkestrası, canlı olarak Vivaldi’nin ‘Dört Mevsim’ adlı bestesini çaldı.
Deniz Akkaya’nın baş manken olarak yer aldığı ‘Sanatsal Defile’, dijital olarak yayımlanacak.
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