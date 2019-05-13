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Deniz Akkaya’dan annesinin cenazesiyle ilgili açıklama

MAGAZİN HABERLERİ  | 13.05.2019 15:28 | Son Güncelleme

Deniz Akkaya'nın annesi geçtiğimiz gün yaşamını yitirdi. Cenaze saatini paylaşmadığı için gönül koyan dostları için Akkaya bir açıklama yapmak zorunda kaldı.

Deniz Akkaya’dan annesinin cenazesiyle ilgili açıklama

Eski manken Deniz Akkaya, Anneler Günü'nde annesini son yolculuğuna uğurlamıştı. Akkaya, cenaze töreninin ardından sosyal medya hesabından bir paylaşımda bulunmuş ve annesinin vefat haberini vermişti.

Akkaya, bu paylaşımının ardından cenaze törenine katılmak isteyenler ve sonrasında törenin gerçekleştiğini duyarak gönül koyan dostları için bir paylaşımda bulundu.

Deniz Akkaya annesinin gençlik yıllarına ait bir fotoğrafını paylaştı ve altına da şu satırları düştü:

“Değerli dostlarıma ve sosyal medya ile gönül bağı kurduğum tüm güzel insanlara… Annemin cenaze törenini buradan veya özel olarak paylaşmadığım için gönül koyan tüm haklı yakınlarımıza… Babam, yarım asırdır aynı yeşil gözler ile akşam yemek masasına oturan, özellikle denizcilik dünyasının tanıdığı, çok geniş bir aileye sahip eski bir bürokrat. Sert bir baba iken yumuşacık bir dede olmuş, yastığa kafasını koyduğunda değerlerinden taviz vermediği için rahat uyuyan eski babalardan… Benim babamın tek karisi oldu, ondan da çocukları… Dün babama olan saygımdan ve babamın anneme son görevinde rahat ve huzurla yaşayabilmesi için bu seçimi ben yaptım…

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Cenazemizde, magazin haberi istemedik özellikle… Babamın acısı büyük… Kiminle kim gelmiş, eski düşman eski sevgili gelmiş gitmiş konularına malzeme olsun istemedik son yolculuğumuzda annemiz ile… ama annemin ne seveni varmış Allah herkese böyle bir cenaze nasip etsin… Bu nedenle annemi toprağa verip ,akşam duamızı beklerken anne evinde eski albümlerden annemin resimlerini bulup artık huzurla toprağa verdikten sonra paylaşım yaptım… Ve annemi paylaşmaya devam edeceğim… keşke annemin daha çok resmini paylaşsaydım…”

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