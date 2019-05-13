Deniz Akkaya’dan annesinin cenazesiyle ilgili açıklama

Eski manken Deniz Akkaya, Anneler Günü'nde annesini son yolculuğuna uğurlamıştı. Akkaya, cenaze töreninin ardından sosyal medya hesabından bir paylaşımda bulunmuş ve annesinin vefat haberini vermişti.

Akkaya, bu paylaşımının ardından cenaze törenine katılmak isteyenler ve sonrasında törenin gerçekleştiğini duyarak gönül koyan dostları için bir paylaşımda bulundu.

Deniz Akkaya annesinin gençlik yıllarına ait bir fotoğrafını paylaştı ve altına da şu satırları düştü:

“Değerli dostlarıma ve sosyal medya ile gönül bağı kurduğum tüm güzel insanlara… Annemin cenaze törenini buradan veya özel olarak paylaşmadığım için gönül koyan tüm haklı yakınlarımıza… Babam, yarım asırdır aynı yeşil gözler ile akşam yemek masasına oturan, özellikle denizcilik dünyasının tanıdığı, çok geniş bir aileye sahip eski bir bürokrat. Sert bir baba iken yumuşacık bir dede olmuş, yastığa kafasını koyduğunda değerlerinden taviz vermediği için rahat uyuyan eski babalardan… Benim babamın tek karisi oldu, ondan da çocukları… Dün babama olan saygımdan ve babamın anneme son görevinde rahat ve huzurla yaşayabilmesi için bu seçimi ben yaptım…