Deniz Akkaya’dan Hülya Avşar’a çok sert sözler

Hülya Avşar, Star TV'de ekrana gelen 'Bir Hülya Avşar Sohbeti'nin son bölümünde Mehmet Aslantuğ'a kadınlarla ilgili söylediği sözlerden dolayı tepki görmüştü.

''5 YIL SONRA ANLAŞILIYORUM''

Hülya Avşar, "Erkek çalışsın kadın evde otursun." sözleri için ''Felsefi anlamda üzerime giydiğim söylemleri ayak üstü anlatamam. Sözlerimin arkasındayım. Olayın büyümesi umrumda değil! Zaten ne söylersem söyleyeyim 5 yıl sonra anlaşılıyorum.'' ifadelerini kullanmıştı.

DENİZ AKKAYA'DAN OLAY YARATACAK SÖZ!

Seda Sayan'ın Show TV'deki programına konuşan Deniz Akkaya, Hülya Avşar'ın bu açıklamalarıyla ilgili olarak şunları söyledi:

''Cahil geldi, cahil gidecek. Bu kadınla ilgili ne olur bana soru sormayın. Ben geriliyorum dinlerken... Kız çocuklarını yanlış etkiliyor.''