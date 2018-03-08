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Deniz Akkaya’dan Hülya Avşar’a çok sert sözler

MAGAZİN HABERLERİ  | 08.03.2018 21:00 | Son Güncelleme

Hülya Avşar'ın, oyuncu Mehmet Aslantuğ'u konuk ettiği programındaki ''Erkek çalışsın kadın evde otursun.'' sözlerine manken Deniz Akkaya'dan çok sert tepki geldi.

Deniz Akkaya’dan Hülya Avşar’a çok sert sözler

Hülya Avşar, Star TV'de ekrana gelen 'Bir Hülya Avşar Sohbeti'nin son bölümünde Mehmet Aslantuğ'a kadınlarla ilgili söylediği sözlerden dolayı tepki görmüştü.

''5 YIL SONRA ANLAŞILIYORUM''
Hülya Avşar, "Erkek çalışsın kadın evde otursun." sözleri için ''Felsefi anlamda üzerime giydiğim söylemleri ayak üstü anlatamam. Sözlerimin arkasındayım. Olayın büyümesi umrumda değil! Zaten ne söylersem söyleyeyim 5 yıl sonra anlaşılıyorum.'' ifadelerini kullanmıştı.

DENİZ AKKAYA'DAN OLAY YARATACAK SÖZ!
Seda Sayan'ın Show TV'deki programına konuşan Deniz Akkaya, Hülya Avşar'ın bu açıklamalarıyla ilgili olarak şunları söyledi:
''Cahil geldi, cahil gidecek. Bu kadınla ilgili ne olur bana soru sormayın. Ben geriliyorum dinlerken... Kız çocuklarını yanlış etkiliyor.''

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Anahtar Kelimeler:
deniz akkaya Hülya Avşar

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Okuyucu Yorumları 6 yorum
hülya haklı dogru söylüyor
Hülya Avşar denince mantık aramayacaksın cahillik kokuyor kelimeleri
Yıllardır filmler çevirmiş,şarkıcılık yapmış, şov programları yapmış, yükünü tutmuş,parayı gömmüş,şimdi gelmiş neler söylüyor,,,peki kabul edermiydin bu servetim olmasaydı da,ev hanımı olaydım şöhrette olmayaydım,, bunu söyle,zaten pişman olsan kenara çekilip tv den uzak dururdun.Her yanın çelişki.
kadın çalışınca çok mu medeni oluyoruz kadın çocuklara baksın evde yeterli evi döndürsün millet olarakta hemen hemen çoğu kesim böyle zaten tv ye çıkan şanslılar 1 kalemde yüzlerce 1000 doları goturuyor millet 3 lira 5 lira maaşla calisiyor inaninki erkek sağlam para kazanacak durumda olsun ulkede calisan bayan kalmaz
bence siz 5 yılda bir konuşun gündemi meşgul etmeyin...
Kız çocuklarını oynadığın tecavüz sahneleriyle kötü etkilediğini duşunmuyor musun?Deniz hanımcık.Hepiniz yüzü birbirine bakan aynalarsiniz.Çocuklarimiz için çoğunuz kotu örneksiniz
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