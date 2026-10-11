Tuzlu Kahve'de Ajda Pekkan sürprizi! Ünlü isimlerle halay çekti

Televizyon ekranlarının dikkat çeken yapımlarından Tuzlu Kahve, yeni bölümünde izleyicilere sürpriz bir isimle buluşmaya hazırlanıyor. Türk müziğinin Süperstar'ı Ajda Pekkan, sevilen dizinin oyuncu kadrosuna konuk oluyor. Pekkan'ın Eda Ece, Binnur Kaya ve Buğra Gülsoy ile birlikte halay çektiği görüntüler ise sosyal medyada ilgi odağı oldu.

TUZLU KAHVE'DE AJDA PEKKAN SÜRPRİZİ

Müzik kariyeri ve sahne performanslarıyla yıllardır adından söz ettiren 80 yaşındaki Ajda Pekkan, bu kez televizyon dizisiyle izleyicilerin karşısına çıkacak.

Tuzlu Kahve dizisine konuk olan ünlü sanatçı, yapımın sevilen oyuncularıyla kamera karşısına geçti. Pekkan'ın dizide yer alacağının duyulması, izleyiciler arasında heyecan yaratırken, çekimlerden paylaşılan eğlenceli görüntüler de dikkat çekti.

EDA ECE, BİNNUR KAYA VE BUĞRA GÜLSOY İLE HALAY ÇEKTİ

Ajda Pekkan'ın konuk olduğu bölümden yansıyan görüntülerde en dikkat çekici ayrıntı, ünlü sanatçının oyuncularla birlikte halay çekmesi oldu. Eda Ece, Binnur Kaya ve Buğra Gülsoy ile aynı sahnede buluşan Pekkan’ın renkli hali gündem oldu.

Ünlü isimlerin birlikte halay çektiği görüntüler, kısa sürede sosyal medyada ilgi gördü. Pekkan'ın dizi ekibiyle yaşadığı renkli anlar, yeni bölüme yönelik merakı da artırdı.

YENİ BÖLÜM ŞİMDİDEN MERAK KONUSU OLDU

Ajda Pekkan'ın Tuzlu Kahve dizisindeki konuk oyunculuğu, yapımın yeni bölümünde öne çıkacak gelişmeler arasında yer alıyor.

Süperstar'ın Eda Ece, Binnur Kaya ve Buğra Gülsoy ile birlikte kamera karşısına geçtiği sahnelerin nasıl ekrana yansıyacağı ise izleyiciler tarafından merakla bekleniyor.