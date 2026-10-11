MAGAZİN

Kapat
  1. Haberler Haberler Haberler
  2. MAGAZİN
  3. Güncel

Tuzlu Kahve'de Ajda Pekkan sürprizi! Ünlü isimlerle halay çekti

Star TV'nin sevilen yapımlarından Tuzlu Kahve, yeni bölümünde sürpriz bir ismi ağırlamaya hazırlanıyor. Türk müziğinin Süperstar'ı Ajda Pekkan'ın konuk olduğu dizide, Eda Ece, Binnur Kaya ve Buğra Gülsoy ile birlikte halay çektiği anlar sosyal medyada gündem oldu

Tuzlu Kahve'de Ajda Pekkan sürprizi! Ünlü isimlerle halay çekti
Sariye Nur Dönmez

Televizyon ekranlarının dikkat çeken yapımlarından Tuzlu Kahve, yeni bölümünde izleyicilere sürpriz bir isimle buluşmaya hazırlanıyor. Türk müziğinin Süperstar'ı Ajda Pekkan, sevilen dizinin oyuncu kadrosuna konuk oluyor. Pekkan'ın Eda Ece, Binnur Kaya ve Buğra Gülsoy ile birlikte halay çektiği görüntüler ise sosyal medyada ilgi odağı oldu.

TUZLU KAHVE'DE AJDA PEKKAN SÜRPRİZİ

Müzik kariyeri ve sahne performanslarıyla yıllardır adından söz ettiren 80 yaşındaki Ajda Pekkan, bu kez televizyon dizisiyle izleyicilerin karşısına çıkacak.

Tuzlu Kahve de Ajda Pekkan sürprizi! Ünlü isimlerle halay çekti 1

Tuzlu Kahve dizisine konuk olan ünlü sanatçı, yapımın sevilen oyuncularıyla kamera karşısına geçti. Pekkan'ın dizide yer alacağının duyulması, izleyiciler arasında heyecan yaratırken, çekimlerden paylaşılan eğlenceli görüntüler de dikkat çekti.

Tuzlu Kahve de Ajda Pekkan sürprizi! Ünlü isimlerle halay çekti 2

EDA ECE, BİNNUR KAYA VE BUĞRA GÜLSOY İLE HALAY ÇEKTİ

Ajda Pekkan'ın konuk olduğu bölümden yansıyan görüntülerde en dikkat çekici ayrıntı, ünlü sanatçının oyuncularla birlikte halay çekmesi oldu. Eda Ece, Binnur Kaya ve Buğra Gülsoy ile aynı sahnede buluşan Pekkan’ın renkli hali gündem oldu.

Tuzlu Kahve de Ajda Pekkan sürprizi! Ünlü isimlerle halay çekti 3

Ünlü isimlerin birlikte halay çektiği görüntüler, kısa sürede sosyal medyada ilgi gördü. Pekkan'ın dizi ekibiyle yaşadığı renkli anlar, yeni bölüme yönelik merakı da artırdı.

YENİ BÖLÜM ŞİMDİDEN MERAK KONUSU OLDU

Ajda Pekkan'ın Tuzlu Kahve dizisindeki konuk oyunculuğu, yapımın yeni bölümünde öne çıkacak gelişmeler arasında yer alıyor.

Süperstar'ın Eda Ece, Binnur Kaya ve Buğra Gülsoy ile birlikte kamera karşısına geçtiği sahnelerin nasıl ekrana yansıyacağı ise izleyiciler tarafından merakla bekleniyor.

%1,99 faizli ve 6 ay vadeli 50.000 TL krediniz Enpara'da!

%1,99 faizli ve 6 ay vadeli 50.000 TL krediniz Enpara'da!
İLGİNİZİ ÇEKEBİLİR
Yeni fragman heyecan yarattı! "DNA sonuçlarını değiştirme"Yeni fragman heyecan yarattı! "DNA sonuçlarını değiştirme"
Rabia Soytürk'ün sınırları zorlayan sahneleri gündemdeRabia Soytürk'ün sınırları zorlayan sahneleri gündemde

Anahtar Kelimeler:
Ajda Pekkan Tuzlu Kahve dizisi
YORUMLARI GÖR ( 0 )
En Çok Okunan Haberler
Manisa'da katliam gibi kaza! 11 kişi öldü, 27 kişi yaralandı

Manisa'da katliam gibi kaza! 11 kişi öldü, 27 kişi yaralandı

1000'den fazla vatandaş hastaneye başvurdu! 'Suyu kaynatarak için' uyarısı

1000'den fazla vatandaş hastaneye başvurdu! 'Suyu kaynatarak için' uyarısı

Beşiktaş zirve takibini sürdürdü!

Beşiktaş zirve takibini sürdürdü!

“Mahrem konular” diyerek o iddiaları yalanladı: “Olaydan bir gün önce...”

“Mahrem konular” diyerek o iddiaları yalanladı: “Olaydan bir gün önce...”

Ünlü ayakkabı zincirinden kritik karar! 17 mağaza kapanma yolunda

Ünlü ayakkabı zincirinden kritik karar! 17 mağaza kapanma yolunda

Hesaplar tek tek inceleniyor! Milyarlarca lira paraya bloke kondu, yurt dışı çıkış yasağı uygulandı

Hesaplar tek tek inceleniyor! Milyarlarca lira paraya bloke kondu, yurt dışı çıkış yasağı uygulandı

En Çok Aranan Haberler

SGK artık ödemeyecek: Yargıtay’dan tartışma yaratacak karar! "Erkeğinizin aldattığını gösteren büyük işareti" 2 katlı 5 odalı! 950 bin TL'lik ev kullanıcıları ikiye böldü 1987 yılından beri derin dondurucusunda saklıyormuş! Kapağını açınca şaşırdı Sokak ortasında 30 kişilik bisikletli çete tekme tokat saldırdı Denizden çıktı! Yakaladığı şeye kendisi de inanamadı Garsona notunu fişle iletti! "Kocama canım deme" Kurtulduk! Şansı %0'a düştü Tesadüfen gördü! Eşini dolabın önünde böyle yakaladı Gelinin annesinin kıyafet seçimi olay oldu Fiyatı duyunca şoke oldular! Para ödemeden kuaförden kaçtılar 3 aylık bebek hastanelik oldu! Güvenlik kamerası gerçeği ortaya çıkarttı Dans ederken işler kontrolden çıktı! Alkolü fazla kaçırdı Yüzüğünü düşürdü! Arabasını parçaladı, didik didik aradı Beyaz lekeler endişe yarattı! "Uzak durun" Burnunu çıkartıp kavanozda saklıyor! Değişimi şaşırttı Sosyal medya bu teoriyi konuşuyor! "Asla ölmüyoruz" dedi Kiralardan bıktı! Burada yaşıyor Bir günde 10001 barfiks çekip dünya rekorunu kırdı Bebeğine 'çirkin' denildi! Cevabıyla olay oldu Mutfakta sağlık var! Her gün tüketilebilecek antiinflamatuar gıdalar "Dünyanın en iyi çileği" diyerek paylaştı! 1 tanesine 692 TL ödedi Gözlerinin önünde ölen yolcuyla tüm yolu yan yana gittiler DERBİ BERABERE BİTTİ AMA GİZLİ KAZANAN GALATASARAY OLDU 'Kıyamet tarihi' denildi! Herkesi endişelendirdi: "Durma noktasına gelecek" 10 yıl boyunca hiçbir şey yemedi! "Nasıl bir şey olduğunu anlatmak zor" Restoran sahibi de şaşkın! Hırsız tuvaletin lavabosunu çaldı Evlendi ama eşi gerçek bile değil! "İlişkimiz bir bilim kurgu filmi gibi" Ketçaptan korkuyor! "Yakınımda bile bulunduramıyorum" Boy aynası beklerken gelen kargo şoke etti
Kapat
Facebook'da Takip Et X'te Takip Et Instagram'da Takip Et Linkedin'de Takip Et Youtube'da Takip Et Whatsapp'da Takip Et Haber Gönder Haber Gönder
Haber Gönder Haber Gönder
Son Dakika Haberleri Haberler Finans Yemek Kadın Magazin Trend Eğitim Spor Video Yerel Haberler
Teknoloji Sağlık Astroloji Vitrin Seçim Haberleri Canlı Maç Anlatımı Gazeteler E-mail Şans Oyunları Kobi myMani
Borsa Seans İstatistiği Canlı Borsa Finansal Sözlük Hisseler Kripto Para Altın Fiyatları Dolar Kuru Euro Kuru Rüya Tabirleri Hava Durumu Keşfet
Oyun Kelime Bul Soran Anne Tatil Bulucu Milli Piyango Sonuçları E-Okul Giriş Instagram Dondurma Instagram Silme TDK Sözlük Ayetel Kürsi Nazar Duası
Sibel Kekilli düğün dansını paylaştı! Gelinliğine yorum yağdı Uykucu filmi konusu ne, oyuncuları kimler? Nevşin Mengü'nün tartışma yaratan sözleri: "Bir şey olmak istiyorsan..." Yerel Seçim 2024 Yemek Tarifi
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı RSS
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.