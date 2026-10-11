Sevdan Bir Ateş 6. bölüm 2. fragmanı: "DNA sonuçlarını değiştirme"

Reytingleri zirvede devam eden 'Sevdan Bir Ateş’in yeni tanıtımı heyecan yarattı. Sevdan Bir Ateş 6. bölüm 2. fragmanında; Mirza, Leyla’ya “Burada kök salacaksın, benimle birlikte” diyerek kucak açıyor.

Leyla ve küçük Hüma’yla kurduğu aile tablosu Destan’ı öfkelendirirken, beklenen DNA testinin yaratacağı panik ve konağın karanlık sırları da gün yüzüne çıkıyor.



Vuslat, Leyla’yı geçmişteki cinayetle ilgili bir sırla tehdit ediyor. Ancak gömdüğü yerde silahı bulamayınca büyük bir şok yaşıyor. Tanıtımın finalinde Leyla, Mirza ve Hüma’nın el ele konağa dönüşü, Vuslat ve Destan’ı şaşkına çeviriyor.

Dizinin fragmanının ardından seyirciler merak ve heyecanla doldu. Sosyal medyada "Senarist DNA sonuçlarını değiştirme", "DNA değişirse klişe olur", "Ay merakla bekliyoruz" yorumları yapıldı.