Deniz Akkaya koronavirüse yakalandığını açıkladı: O gün geldi çattı

Deniz Akkaya, koronavirüse yakalandığını Instagram'dan yaptığı paylaşımla açıkladı.

5 gündür hasta olduğunu ifade eden Akkaya paylaşımında, "Bu fotoğraftaki Deniz aslen 5 günlük hasta imiş. Sinsice bünyemize yerleşen bu hastalık geçene kadar sizlere sümüklü peçete, nefes darlığı storyleri ve yatak videoları atmayacağım. Keza yalnız kalmanın ve belirsizliğin, sizi iç hesaplaşmanın göbeğine attığını biliniz. 10 günlük karantinam bittiğinde eskisinden sağlıklı ayağa kalkmak için gün saydığımı biliniz" ifadelerini kullandı.





