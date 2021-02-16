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Deniz Akkaya koronavirüse yakalandığını açıkladı: O gün geldi çattı

16.02.2021 21:28 | Son Güncelleme:
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Deniz Akkaya koronavirüse yakalandığını açıkladı: O gün geldi çattı

Ünlü model Deniz Akkaya koronavirüse yakalandığını duyurdu. Sosyal medya hesabından açıklama yapan Deniz Akkaya "Elimde sopam evde covid kovaladığım bir zaman diliminden herkese merhaba. O gün geldi çattı bendeniz de salgının kucağına düştüm" dedi.

Deniz Akkaya, koronavirüse yakalandığını Instagram'dan yaptığı paylaşımla açıkladı.

5 gündür hasta olduğunu ifade eden Akkaya paylaşımında, "Bu fotoğraftaki Deniz aslen 5 günlük hasta imiş. Sinsice bünyemize yerleşen bu hastalık geçene kadar sizlere sümüklü peçete, nefes darlığı storyleri ve yatak videoları atmayacağım. Keza yalnız kalmanın ve belirsizliğin, sizi iç hesaplaşmanın göbeğine attığını biliniz. 10 günlük karantinam bittiğinde eskisinden sağlıklı ayağa kalkmak için gün saydığımı biliniz" ifadelerini kullandı.

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