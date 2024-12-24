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Deniz Ateş Bitnel'den Türk futbolunu sarsacak iddialar! MHK ile hakemler arasındaki ilişkiyi gözler önüne serdi

Emre Şen Emre Şen Mynet Spor Servisi Sorumlusu
24.12.2024 08:04
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Bir dönem Süper Lig'de hakemlik yapan Deniz Ateş Bitnel'den olay yaratacak bir iddia ortaya atıldı. Yaptığı maç yorumlarıyla her hafta gündeme gelmeyi başaran Bitnel bu kez MHK ve hakemler arasındaki skandalı gözler önüne serdi.

Deniz Ateş Bitnel'den Türk futbolunu sarsacak iddialar! MHK ile hakemler arasındaki ilişkiyi gözler önüne serdi

Deniz Ateş Bitnel, flaş bir iddia gündeme attı. GalaStaff adlı Youtube kanalına konuk olan Bitnel'in ortaya attığı iddia sosyal medyada gündem oldu.

"KENDİ ADAMLARINA SINAV SORULARINI GÖNDERMİŞLER"

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"Hakemler çok çok kötü şu anda. Niye çok kötü? MHK öyle bir sistem kurdu ki torpil düzeni ön planda. Bugün mesaj geldi bana. Kendi adamlarını sınavlarda başarılı olması için fetö taktiği yaparak kendi adamlarına sınav sorularını göndermişler. Elimde belge var. Birçok hakemi daha fazla öne çıkarmak, sınavda başarılı olmaları için soruları vermişler."

"KENDİ ADAMLARINI ÇIKARIYORLAR"

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"Nasıl başarılı olmalarını beklerler? Kendi adamlarını çıkarıyorlar. Gerçekten başarılı olup maç bekleyenler var... Hakem camiası kendi içinde güvensizliği ön plana çıkarırken, başarı beklemek doğru değil. Genel anlamda hakemler başarısız ama özgüven probleminden ötürü başarısızlıklar. Gerçekten başarılı olanları da alt tarafta elemine ediyorlar. Çok yakın bir süreçte hakem camiasının düzelmesi mümkün değil.”

Anahtar Kelimeler:
Hakem Deniz Ateş Bitnel tff
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