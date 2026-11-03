Barcelona, Lille, şimdi de Stuttgart! Batrakov durdurulamıyor

Galatasaray, Stuttgart karşısında Aleksey Batrakov'un golleriyle farkı kısa sürede ikiye çıkardı. Barcelona ve Lille maçlarının ardından Alman ekibinin ağlarını da sarsan yıldız futbolcu, Şampiyonlar Ligi'nde üst üste üçüncü maçında gol sevinci yaşarken 15 dakikada iki gole ulaştı.

BATRAKOV'TAN 3 DAKİKADA 2 GOL!

Galatasaray, Stuttgart karşısında ilk yarım saat dolmadan önemli bir avantaj yakaladı. Mücadelenin 12. dakikasında takımını 1-0 öne geçiren Aleksey Batrakov, yalnızca üç dakika sonra bir kez daha fileleri havalandırdı.

dakikada kendisinin ve takımının ikinci golünü kaydeden yıldız futbolcu, tribünleri ayağa kaldırdı. Galatasaray, Batrakov'un üst üste gelen golleriyle Stuttgart karşısında 2-0'lık üstünlüğü yakaladı.

ŞAMPİYONLAR LİGİ'NDE SON 3 MAÇTA 4 GOL!

Barcelona ve Lille karşılaşmalarında da rakip fileleri havalandıran Batrakov, Stuttgart maçında attığı iki golle Avrupa'daki çıkışını sürdürdü. Şampiyonlar Ligi'nde üst üste üçüncü maçında gol sevinci yaşayan yıldız oyuncu, son üç karşılaşmada toplam dört gole ulaştı.

Barcelona'ya attı, Lille'i boş geçmedi, Stuttgart karşısında ise iki kez sahneye çıktı. Batrakov, Şampiyonlar Ligi'ndeki performansıyla Galatasaray'ın en dikkat çeken isimlerinden biri olmayı sürdürdü.

AVRUPA'DA BATRAKOV ETKİSİ!

Barcelona ile başlayan, Lille karşısında devam eden gol serisini Stuttgart maçına da taşıyan Batrakov, Şampiyonlar Ligi'nin dikkat çeken isimlerinden biri haline geldi. Galatasaray taraftarı, yıldız futbolcunun Avrupa'daki bu çıkışını sürdürmesini bekliyor.