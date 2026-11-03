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Barcelona, Lille, şimdi de Stuttgart! Batrakov durdurulamıyor

UEFA Şampiyonlar Ligi'nde Stuttgart'ı konuk eden Galatasaray, karşılaşmaya fırtına gibi başladı. Sarı-kırmızılıların yıldızı Aleksey Batrakov, 12. dakikada açtığı gol perdesini 15. dakikada yeniden sahneye çıkarak devam ettirdi ve skoru 2-0'a taşıdı.

Alexey Batrakov

Alexey Batrakov

RUS Rusya
Yaş: 21 / Pozisyon Orta Saha
Oynadığı Takım: Galatasaray
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Barcelona, Lille, şimdi de Stuttgart! Batrakov durdurulamıyor
Burak Kavuncu

Galatasaray, Stuttgart karşısında Aleksey Batrakov'un golleriyle farkı kısa sürede ikiye çıkardı. Barcelona ve Lille maçlarının ardından Alman ekibinin ağlarını da sarsan yıldız futbolcu, Şampiyonlar Ligi'nde üst üste üçüncü maçında gol sevinci yaşarken 15 dakikada iki gole ulaştı.

BATRAKOV'TAN 3 DAKİKADA 2 GOL!

Barcelona, Lille, şimdi de Stuttgart! Batrakov durdurulamıyor 1

Galatasaray, Stuttgart karşısında ilk yarım saat dolmadan önemli bir avantaj yakaladı. Mücadelenin 12. dakikasında takımını 1-0 öne geçiren Aleksey Batrakov, yalnızca üç dakika sonra bir kez daha fileleri havalandırdı.

  1. dakikada kendisinin ve takımının ikinci golünü kaydeden yıldız futbolcu, tribünleri ayağa kaldırdı. Galatasaray, Batrakov'un üst üste gelen golleriyle Stuttgart karşısında 2-0'lık üstünlüğü yakaladı.

ŞAMPİYONLAR LİGİ'NDE SON 3 MAÇTA 4 GOL!

Barcelona, Lille, şimdi de Stuttgart! Batrakov durdurulamıyor 2

Barcelona ve Lille karşılaşmalarında da rakip fileleri havalandıran Batrakov, Stuttgart maçında attığı iki golle Avrupa'daki çıkışını sürdürdü. Şampiyonlar Ligi'nde üst üste üçüncü maçında gol sevinci yaşayan yıldız oyuncu, son üç karşılaşmada toplam dört gole ulaştı.

Barcelona'ya attı, Lille'i boş geçmedi, Stuttgart karşısında ise iki kez sahneye çıktı. Batrakov, Şampiyonlar Ligi'ndeki performansıyla Galatasaray'ın en dikkat çeken isimlerinden biri olmayı sürdürdü.

AVRUPA'DA BATRAKOV ETKİSİ!

Barcelona, Lille, şimdi de Stuttgart! Batrakov durdurulamıyor 3

Barcelona ile başlayan, Lille karşısında devam eden gol serisini Stuttgart maçına da taşıyan Batrakov, Şampiyonlar Ligi'nin dikkat çeken isimlerinden biri haline geldi. Galatasaray taraftarı, yıldız futbolcunun Avrupa'daki bu çıkışını sürdürmesini bekliyor.

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Anahtar Kelimeler:
VfB Stuttgart galatasaray şampiyonlar ligi Aleksey Batrakov
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