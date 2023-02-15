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Deniz Bayramoğlu kimdir, kaç yaşında ve nereli? Türkiye Tek Yürek sunucusu Deniz Bayramoğlu'nun eşi kim?

15.02.2023 12:51 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Deniz Bayramoğlu, 15 Şubat akşamında ekranlara gelecek, depremzedeler için yardım toplanacağı Türkiye Tek Yürek adlı programın sunucularından biri olacak. Bununla birlikte Deniz Bayramoğlu hakkında araştırmalar hız kazandı. Deniz Bayramoğlu'nun eşi de kendisi gibi ünlü bir gazeteci çıktı. İşte Deniz Bayramoğlu hakkında detaylar...

Deniz Bayramoğlu kimdir, kaç yaşında ve nereli? Türkiye Tek Yürek sunucusu Deniz Bayramoğlu'nun eşi kim?

Kahramanmaraş'ta meydana gelen ve çevre illeri etkileyen asrın felaketinin onuncu gününde, ortak yayın ile 'Türkiye Tek Yürek' adı ile yardım programı ekranlarda yer alacak. Programın sunucuları arasında Deniz Bayramoğlu da yer alacak. Deniz Bayramoğlu 2013'te Ece Üner ile hayatını birleştirdi. İşte Deniz Bayramoğlu'nun hayatı...

DENİZ BAYRAMOĞLU KİMDİR?

1975 Malatya doğumlu Deniz Bayramoğlu 48 yaşındadır. Haber spikeri olan Bayramoğlu lisans eğitimini İstanbul Üniversitesi Mühendislik Fakültesi Çevre Mühendisliği Bölümüne aldı. Ancak gazeteci olmak içi okulu bıraktı.

Deniz Bayramoğlu kimdir, kaç yaşında ve nereli?

İş Yemeği, 12-14 Güncel, Parametre, Güne Merhaba gibi programlarının sunuculuğunu üstlendi.

Deniz Bayramoğlu ve Ece Üner'in Güneş Bayramoğlu adında 6 yaşında bir kız çocuğu bulunuyor.

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