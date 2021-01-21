Deniz Bulutsuz kimdir? Deniz Bulutsuz kaç yaşında, nereli? Deniz Bulutsuz ne iş yapıyor, eski sevgilisi kim?

Daha önce o dönem sevgilisi olan ünlü oyuncu Ozan Güven tarafından şiddete uğradığını ve darp edildiğini iddia eden Deniz Bulutsuz, magazin gündeminin en çok konuşulan ve araştırılan isimlerinden bir tanesi olmuştu. Kısa bir süre önce Bebek'te görüntülenen Bulutsuz, dava süreci devam ettiği için konuşamayacağını söylemişti. Şimdi Güven ve Bulutsuz ile ilgili gelişmeler nedeniyle iki isim de araştırılmaya başlandı. Bulutsuz'u darp ettiği gerekçesiyle dava açılan Güven hakkındaki iddianame mahkeme tarafından kabul edildi. İlk duruşma ise 21 Ocak 2021 tarihinde gerçekleşiyor. Peki, Deniz Bulutsuz ne iş yapıyor, eski sevgilisi kim? İşte tüm merak edilenler...

DENİZ BULUTSUZ KİMDİR?

Sosyal medya uzmanı olarak bilinen Bulutsuz ile alakalı olarak Deniz Bulutsuz kaç yaşında sorusunun yanıtı araştırılıyor. Ozan Güven'den yaşta oldukça küçük olan ve 1992 doğumlu olan Deniz Bulutsuz şu anda 29 yaşındadır. Deniz Bulutsuz nereli sorusuna dair elde edilen bilgiler ise ünlü ismin İstanbullu olduğu yönünde. Bulutsuz, daha önce Elle, GQ Türkiye ve Vogue gibi pek çok önemli dergide çalıştı. Galatasaray Üniversitesi Fransız Dili ve Edebiyatı mezunu olan Bulutsuz, İstanbul Moda Akademisi Moda Yönetimi programını tamamladı. Darp iddialarından önce Ozan Güven Deniz Bulutsuz ile uzun süredir birlikteydi.