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Deniz Bulutsuz kimdir? Deniz Bulutsuz kaç yaşında, nereli? Deniz Bulutsuz ne iş yapıyor, eski sevgilisi kim?

21.01.2021 11:36 | Son Güncelleme:
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Deniz Bulutsuz kimdir? Deniz Bulutsuz kaç yaşında, nereli? Deniz Bulutsuz ne iş yapıyor, eski sevgilisi kim?

Ünlü oyuncu Ozan Güven tarafından şiddete maruz kaldığını ve darp edildiğini iddia eden Deniz Bulutsuz yeniden gündeme geldi. Ozan Güven'e darp davası açan Bulutsuz, kısa bir süre öne Bebek'te görülmüş ve muhabirlerin sorularına, "Bu konular açıldığında kendimi çok kötü hissediyorum. Lütfen sormayın" yanıtını vermişti. Peki, Deniz Bulutsuz kimdir? Deniz Bulutsuz kaç yaşında, nereli? Deniz Bulutsuz ne iş yapıyor, eski sevgilisi kim? İşte tüm merak edilenler...

Daha önce o dönem sevgilisi olan ünlü oyuncu Ozan Güven tarafından şiddete uğradığını ve darp edildiğini iddia eden Deniz Bulutsuz, magazin gündeminin en çok konuşulan ve araştırılan isimlerinden bir tanesi olmuştu. Kısa bir süre önce Bebek'te görüntülenen Bulutsuz, dava süreci devam ettiği için konuşamayacağını söylemişti. Şimdi Güven ve Bulutsuz ile ilgili gelişmeler nedeniyle iki isim de araştırılmaya başlandı. Bulutsuz'u darp ettiği gerekçesiyle dava açılan Güven hakkındaki iddianame mahkeme tarafından kabul edildi. İlk duruşma ise 21 Ocak 2021 tarihinde gerçekleşiyor. Peki, Deniz Bulutsuz ne iş yapıyor, eski sevgilisi kim? İşte tüm merak edilenler...

Deniz Bulutsuz'dan Ozan Güven sorularına yanıtDeniz Bulutsuz'dan Ozan Güven sorularına yanıt

deniz bulutsuz

DENİZ BULUTSUZ KİMDİR?

Sosyal medya uzmanı olarak bilinen Bulutsuz ile alakalı olarak Deniz Bulutsuz kaç yaşında sorusunun yanıtı araştırılıyor. Ozan Güven'den yaşta oldukça küçük olan ve 1992 doğumlu olan Deniz Bulutsuz şu anda 29 yaşındadır. Deniz Bulutsuz nereli sorusuna dair elde edilen bilgiler ise ünlü ismin İstanbullu olduğu yönünde. Bulutsuz, daha önce Elle, GQ Türkiye ve Vogue gibi pek çok önemli dergide çalıştı. Galatasaray Üniversitesi Fransız Dili ve Edebiyatı mezunu olan Bulutsuz, İstanbul Moda Akademisi Moda Yönetimi programını tamamladı. Darp iddialarından önce Ozan Güven Deniz Bulutsuz ile uzun süredir birlikteydi.

Deniz Bulutsuz'a da dava açıldıDeniz Bulutsuz'a da dava açıldı

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OZAN GÜVEN KİMDİR?

Cem Yılmaz ile arkadaşlığı ve birlikte rol aldıkları filmlerle büyük bir popülariteye ulaşan başarılı oyuncu Ozan Güven, son olarak Fi dizisiyle de izleyenlerden tam not almıştı. Bulutsuz ile aşkının ardından Ozan Güven kaç yaşında soruları sorulmaya başlamıştı. 1975 doğumlu olan Ozan Güven, 46 yaşındadır. Ozan Güven Deniz Bulutsuz yaş farkı ise 17’dir. Daha önce pek çok isimle birliktelikleri gündeme gelen Güven, olaylı ayrılık öncesinde uzun süredir Bulutsuz ile birlikteydi.

Ünlü oyuncu daha önce GORA, AROG, Pek Yakında, Fi, Karakomik Filmler, Arif V 216, İkinci Bahar, Yahşi Batı, Aslı ile Kerem, Koçum Benim, Bir İstanbul Masalı ve Canım Ailem gibi önemli yapımlarda başarıyla rol aldı. Son olarak Halit Ergenç ile birlikte oynadığı Babil dizisindeki Egemen rolüyle büyük beğeni topladı. Ancak çıkan haberler ve darp iddiaları nedeniyle Güven dizinin kadrosundan çıkartıldı ve yerine Onur Saylak geldi. Ozan Güven boy olarak 1.75 cm’dir. Ünlü oyuncunun çocuğu ise Ali Ateş Güven’dir.

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