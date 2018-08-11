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Deniz Çakır'dan sonra Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz'da bir ayrılık daha!

EŞKIYA DÜNYAYA HÜKÜMDAR OLMAZ HABERLERİ  | 11.08.2018 15:32 | Son Güncelleme

Deniz Çakır'ın Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz dizisinden ayrılmasının şokunu dizinin hayranları henüz atlatamamışken bir ayrılık haberi daha geldi! Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz'ın Kimsesiz Yaşar'ı Olgun Şimşek de diziden ayrıldı

Deniz Çakır'dan sonra Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz'da bir ayrılık daha!

ATV'nin reyting rekortmeni fenomen dizisi Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz'dan arka arkaya ayrılık haberleri geliyor.

Dizide Meryem Çakırbeyli karakterine hayat veren Deniz Çakır'ın dizisiden çıkarılmasının ardından yapımcı Bahadır Özdener kişisel Instagram hesabından bir açıklama yaptı. Özdener'in açıklamasında bir bomba ayrılık haberi daha vardı.

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OLGUN ŞİMŞEK DE KADRODA YER ALMAYACAK

Deniz Çakır'ın ardından Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz dizisine geçen sezon dahil olan ve çok sevilen 'Kimsesiz Yaşar' karakterini canlandıran Olgun Şimşek'le de yollar ayrıldı.

SOSYAL MEDYA HESABINDAN DUYURDU

Deniz Çakır ve Olgun Şimşek'in ayrılık haberlerini kişisel Instagram hesabından duyuran dizinin senaristi Bahadır Özdener, şu ifadeleri kullandı: Deniz ile vedalaştık. Olgunla da.

Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz’da şok ayrılık! Deniz Çakır, EDHO kadrosundan çıkarıldı! İlk açıklamaEşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz’da şok ayrılık! Deniz Çakır, EDHO kadrosundan çıkarıldı! İlk açıklama

Çok kıymetli oyuncularla çalıştık bugüne kadar. Yaptığımız işin zor yönlerinden biri bu ayrılıklardır. Yeni öykülere yelken açmak zamanı şimdi. Eminim Deniz ve Olgun yeni maceralarında çok başarılı olacaktır. Yeniden bilikte olmak da kısmet işi... Umarım yollarımız yeniden kesişir..."

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