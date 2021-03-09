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Deniz Çakır sette Serkay Tütüncü ve İlayda Alişan’ın karavanına el koydu mu?

09.03.2021 09:20 | Son Güncelleme:
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Deniz Çakır sette Serkay Tütüncü ve İlayda Alişan’ın karavanına el koydu mu?

Masumiyet dizisiyle ekrana dönen Deniz Çakır'ın Serkay Tütüncü ve İlayda Alişan’ın karavanına el koyduğu iddia edilmişti. Çakır bu iddialara yanıt verdi.

Başrollerinde Hülya Avşar ve Mehmet Aslantuğ'un yer aldığı Masumiyet dizisinde bir karavan krizi yaşandığı iddia edilmişti.

İddialara göre; kendi karavanını küçük bulan Deniz Çakır dizinin genç oyuncuları Serkay Tütüncü ve İlayda Alişan’ın karavanını adeta gasp etti. İddialara göre sete geldiklerinde Deniz Çakır’ın kendi karavanlarına geçtiğini gören oyuncular haklı olarak tepki gösterdi.

Bir süredir ortalarda gözükmeyen Deniz Çakır, önceki gün kuaför çıkışı görüntülendi. Ünlü oyuncu dizi setindeki rol arkadaşları Serkay Tütüncü ve İlayda Alişan’ın karavanına el koyduğu iddialarına kısa bir yanıt verdi.

Deniz Çakır bu iddiaları net bir dille yalanladı ve “Öyle şey olur mu ya. Kolay gelsin” dedi.

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Deniz Çakır
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