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Murat Ceylan saçlarını kazıttı! Son hali şaşırttı

Survivor yarışmasının sunucusu Murat Ceylan Wish, paylaşımlarıyla sosyal medyada gündem olmaya devam ediyor. Son dönemde verdiği kilolarla dikkat çeken ünlü isim şimdi de yeni imajıyla konuşulmaya başlandı. Murat Ceylan saçlarını kazıttı.

Murat Ceylan saçlarını kazıttı! Son hali şaşırttı
Öznur Yaslı İkier

Survivor ile üne kavuşan ve uzun süredir yarışmada sunuculuk yapan Murat Ceylan, adından sıkça söz ettiriyor. Ceylan, şimdi de yeni imajıyla dikkatleri üzerine çekti.

Murat Ceylan saçlarını kazıttı! Son hali şaşırttı 1

Murat Ceylan, “Susma” şarkısı için imaj değişikliğine gitti. Saçlarını sıfıra vurduran ünlü sunucu, yeni görünümüyle sosyal medyada dikkat çekti. Alışılmış tarzının dışına çıkan Ceylan, yeni imajını takipçileriyle paylaşmayı da ihmal etmedi.

Murat Ceylan saçlarını kazıttı! Son hali şaşırttı 2

Ceylan, bu değişikliğiyle takipçilerini şaşırttı. Ünlü isim geçtiğimiz gümlerde de klibinde canlandırdığı karakter nedeniyle yağ oranını düşürdüğünü ve bu yüzden kilo verdiğini söylemişti.

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Anahtar Kelimeler:
Murat Ceylan
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