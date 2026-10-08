Murat Ceylan saçlarını kazıttı! Son hali şaşırttı

Survivor ile üne kavuşan ve uzun süredir yarışmada sunuculuk yapan Murat Ceylan, adından sıkça söz ettiriyor. Ceylan, şimdi de yeni imajıyla dikkatleri üzerine çekti.

Murat Ceylan, “Susma” şarkısı için imaj değişikliğine gitti. Saçlarını sıfıra vurduran ünlü sunucu, yeni görünümüyle sosyal medyada dikkat çekti. Alışılmış tarzının dışına çıkan Ceylan, yeni imajını takipçileriyle paylaşmayı da ihmal etmedi.

Ceylan, bu değişikliğiyle takipçilerini şaşırttı. Ünlü isim geçtiğimiz gümlerde de klibinde canlandırdığı karakter nedeniyle yağ oranını düşürdüğünü ve bu yüzden kilo verdiğini söylemişti.