SPOR

Deniz Kadah, Göztepe'de

GÖZTEPE HABERLERİ  | 20.07.2018 22:35 | Son Güncelleme

Spor Toto Süper Lig ekiplerinden Göztepe, Antalyaspor’dan Deniz Kadah’ı transfer etti.

Deniz Kadah, Göztepe'de

Göztepe Kulübü'nden yapılan açıklamada, Deniz Kadah ile 2+1 yıllık sözleşme imzalandığı bildirildi.

32 yaşındaki Deniz Kadah Türkiye kariyerinde Çaykur Rizespor ve Antalyaspor'da mücadele etti. Deniz Kadah’ın yarın Hollanda kampına katılacağı kaydedildi.

PARTNERArda'nın oğlunun adı belli olduArda'nın oğlunun adı belli oldu
Göztepe 2 - 0 Altınordu maç özetiGöztepe 2 - 0 Altınordu maç özeti
Göztepe, Samed Ali Kaya ile anlaşmaya vardıGöztepe, Samed Ali Kaya ile anlaşmaya vardı
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Anahtar Kelimeler:
Deniz Kadah Göztepe

En Çok Okunan Haberler

Son dakika! Dolmabahçe'de yol çöktü!

Son dakika! Dolmabahçe'de yol çöktü!

Yılın aşk bombası! Emina Jahovic ünlü iş adamıyla birlikte

Yılın aşk bombası! Emina Jahovic ünlü iş adamıyla birlikte

Badou Ndiaye yeniden Galatasaray'da

Badou Ndiaye yeniden Galatasaray'da

Beşiktaş'a transferde büyük şok

Beşiktaş'a transferde büyük şok

Yeşilgiresun Belediyespor lige katılmama kararı aldı

Yeşilgiresun Belediyespor lige katılmama kararı aldı

Barcelona'dan Domagoj Vida'ya transfer teklifi

Barcelona'dan Domagoj Vida'ya transfer teklifi

Takım
O
Av
P
Detayları Göster
Okuyucu Yorumları 1 yorum
eyyy goztepe bundan 15 sene once secmelere cagirip saatlerce bekletip sonra insanlari ac karnina secme yaptiginiz adamlari hatirladinizmi? bu kafa bihalt edemez
Diğer Haberler
Deniz Kadah, Göztepe'de

Deniz Kadah, Göztepe'de

Göztepe 2 - 0 Altınordu maç özeti

Göztepe 2 - 0 Altınordu maç özeti

Göztepe, Samed Ali Kaya ile anlaşmaya vardı

Göztepe, Samed Ali Kaya ile anlaşmaya vardı

Göztepe için Oussama Tannane iddiası!

Göztepe için Oussama Tannane iddiası!

Fausto Grillo, Göztepe'de

Fausto Grillo, Göztepe'de

Berkan Emir, Göztepe'de

Berkan Emir, Göztepe'de

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.