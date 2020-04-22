YURTHABER
  1. Haberler Haberler
  2. YURTHABER
  3. Ankara
  4. Deniz Kuvvetleri Komutanlığına ait gemilerden 23 Nisan'da İstiklal Marşı okunacak

Deniz Kuvvetleri Komutanlığına ait gemilerden 23 Nisan'da İstiklal Marşı okunacak

ANKARA HABERLERİ  | 22.04.2020 18:44 | Son Güncelleme

Deniz Kuvvetleri Komutanlığına ait gemilerden 23 Nisan'da İstiklal Marşı okunacak

23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı kapsamında yarın saat 21.00'de İstiklal Marşı okunması etkinliğine Deniz Kuvvetleri Komutanlığına ait gemilerden de destek verileceği bildirildi.

Milli Savunma Bakanlığının Twitter hesabından yapılan paylaşımda, Deniz Kuvvetleri Komutanlığına ait 31 gemiyle yarın 23 limanın ziyaret edileceği, sahile en yakın mesafede demirleyecek gemilerden saat 21.00'de İstiklal Marşı okunacağı belirtildi.

Paylaşımda, ziyaret edilecek limanların görüldüğü ve üzerinde "23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı. Biz sizin için görevdeyiz, siz evde kalın Türkiyem." ifadesinin bulunduğu haritaya da yer verildi.

GÜNÜN ÖNEMLİ HABERLERİ
İş Bankası'ndan ihracatçılara destek İş Bankası'ndan ihracatçılara destek
Ankara'da, fatura işlemleriyle ilgili flaş kararAnkara'da, fatura işlemleriyle ilgili flaş karar
Anahtar Kelimeler:
23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı Deniz Kuvvetleri Komutanlığı İstiklal Marşı liman ziyareti Milli Savunma Bakanlığı

En Çok Okunan Yerel Haberler

Emet’te yatrımlar hız kesmeden devam ediyor

Emet’te yatrımlar hız kesmeden devam ediyor

Şehrin dört bir yanında çalışmalar sürüyor

Şehrin dört bir yanında çalışmalar sürüyor

Soğuk hava kayısıyı vurdu

Soğuk hava kayısıyı vurdu

Nikahta korona virüs hassasiyeti

Nikahta korona virüs hassasiyeti

Posbıyık’tan 8 bin çocuğa 23 Nisan hediyesi

Posbıyık’tan 8 bin çocuğa 23 Nisan hediyesi

Azerbaycanlı doktorlar EÜ’de korona virüs eğitimi aldı

Azerbaycanlı doktorlar EÜ’de korona virüs eğitimi aldı

Ankara Namaz Vakitleri 22 Nisan Çarşamba

İmsak
04:21
Sabah
05:54
Öğle
12:52
İkindi
16:38
Akşam
19:41
Yatsı
21:07

Ankara Nöbetçi Eczaneler22 Nisan Çarşamba

Aura Eczanesi
Cankaya
Özercan Eczanesi
Yenimahalle
Özkan Eczanesi
Yenimahalle
Cenk Eczanesi
Mamak
Ebruli Eczanesi
Cankaya
Varol Eczanesi
Cankaya
Sevgi Eczanesi
Altindag
Tümünü Göster

İlginizi Çekebilir

Polatlı zabıtasından aracının lastiği patlayan vatandaşa yardım eli

Polatlı zabıtasından aracının lastiği patlayan vatandaşa yardım eli

Ankara'da, fatura işlemleriyle ilgili flaş karar

Ankara'da, fatura işlemleriyle ilgili flaş karar

Minik öğrencilerden büyüklere ‘‘Evinde Kal’’ mesajı

Minik öğrencilerden büyüklere ‘‘Evinde Kal’’ mesajı

Soylu, Elazığ'daki son durumu açıkladı

Soylu, Elazığ'daki son durumu açıkladı

Sahte rapor çetesi çökertildi

Sahte rapor çetesi çökertildi

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.