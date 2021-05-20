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Deniz Kuvvetlerine ait gemiler 19 Mayıs'ta 26 limanı ziyaret etti

20.05.2021 23:03 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Deniz Kuvvetlerine ait gemiler 19 Mayıs'ta 26 limanı ziyaret etti

Milli Savunma Bakanlığı (MSB), 19 Mayıs Atatürk'ü Anma, Gençlik ve Spor Bayramı kapsamında Deniz Kuvvetleri Komutanlığına bağlı 26 geminin 26 limanı ziyaret ettiğini bildirdi.

Bakanlıktan yapılan açıklamada, "19 Mayıs Atatürk'ü Anma, Gençlik ve Spor Bayramı kapsamında Deniz Kuvvetleri Komutanlığımıza bağlı gemilerimiz tarafından 26 limana ziyaret gerçekleştirilerek gün batımında bayrak töreni ile birlikte İstiklal Marşı okundu." ifadelerine yer verildi.

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