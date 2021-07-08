Deniz Saypınar'ın kıyafeti müstehcen bulundu! Uçağa alınmayınca isyan etti

Türkiye'den ABD'ye taşınan vücut geliştirme sporcusu Deniz Saypınar, Texas Havalimanı'nda kıyafetinden dolayı hiç beklemediği bir olay yaşadı.

Miami'ye gitmek için havalimanına giden sporcu, kıyafetinin kışkırtıcı ve açık olduğu gerekçesiyle uçağa alınmadığını ileri sürdü. Türk sporcunun kıyafetinin uçaktaki aileleri rahatsız ettiği iddia edildi.

Kıyafetinden dolayı uçağı alınmayan sporcu Deniz Saypınar, gözyaşları içinde isyan etti.

1 milyon takipçisinin bulunduğu Instagram hesabından açıklama yapan Deniz Saypınar "Beni Amerika Birleşik Devletlerinde resmen ama resmen bu şortu giydiğim için almadılar uçağa" dedi. Hem Instagram'ın hem de insanların kadınların özgür olmasına izin vermediğini söyleyen Saypınar, "Ben çıplak değilim" diyerek karşılaştığı tavrı eleştirdi.

Deniz Saypınar, sözlerine şöyle devam etti: "Kadınlığımı ortaya çıkaran feminen giysiler giymeyi seviyorum ama asla kimseyi rahatsız edecek şekilde giyinmem. Ne giyip ne giyemeyeceğimi bilecek kadar olgun ve medeniyim."

İşte Deniz Saypınar'ın müstehcen bulunan kıyafeti:

Deniz Saypınar'ın paylaşımından kısa süre sonra, sosyal medyada pek çok kişi duruma tepki gösterdi ve sporcuya destek mesajları yağdı.



