MAGAZİN

Deniz Seki eski günlerine hızla dönüyor

MAGAZİN HABERLERİ  | 28.03.2018 14:40 | Son Güncelleme

Türk Pop Müziği’nin güçlü sesi Deniz Seki, bugünlerde iş yoğunluğunda... 15 yıl aradan sonra Pop Star Jüri koltuğuna tekrar oturan Deniz Seki, bir yandan konser çalışmaları bir yandan da yeni albümü için stüdyo çalışmalarına devam ediyor.

Deniz Seki eski günlerine hızla dönüyor

Sesiyle olduğu kadar yazıp bestelediği şarkılarıyla da müzik severlerin kalbinde özel bir yeri olan Türk Pop Müziği’nin güçlü sesi Deniz Seki, geçtiğimiz hafta yayına başlayan Pop Star 2018 ile sevenleriyle ekrandan özlem gideriyor.

Değişimi ve verdiği kilolar gözlerden kaçmayan Deniz Seki, yeni imajı ve sağlıklı görüntüsüyle beğeni topladı. İlk etapta 15 kilo veren Seki, geçirdiği mide ameliyatından sonra uyguladığı sağlıklı beslenme metoduyla kilo vermeye devam ederken bir yandan da koşuşturmasının kendisini dinç tuttuğunu söylüyor. Yeni albümü için stüdyo çalışmalarına başlayan Deniz Seki, bugünlerde albümün müzik direktörü ve aranjörü İskender Paydaş ile şarkı seçiyor. Albümünde kendi yazıp bestelediği şarkılar dışında Sezen Aksu, Ayla Çelik,Isra Gülümser gibi isimlerin şarkılarına da yer verecek olan Deniz Seki bir de sürpriz olarak yıllar önce Ahmet Kaya tarafından seslendirilmiş bir şarkıyı yeni albümünde okuyacak.

Stüdyo çalışmalarının yanında konserlerine de devam eden Deniz Seki‘nin yaz konser takvimi de şimdiden belli oldu. Geçirdiği değişim sonrası işleri açılan Deniz Seki yazın haftada 2 gün Bodrum’da People ‘da sahne alacak ve yaz sezonu boyunca da diğer şehirlerdeki konserlerine Bodrum’dan gidip gelecek.

Geçtiğimiz hafta ünlü iletişimci ve menajeri Özgür Aras‘ın kurduğu ekip ile fotoğrafçı Lara Sayılgan‘ın objektifine poz veren Deniz Seki, Sinem Ertekin’in stylingini yaptığı çarpıcı fotoğraflarıyla da oldukça konuşulacağa benziyor.

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