'Final yapacak' denmişti! Şakir Paşa Ailesi'nin Sümbül'ü Helin Kandemir açık açık konuştu

Vahide Perçin, Fırat Tanış, Cem Yiğit Üzümoğlu ve Devrim Yakut'un başrollerini paylaştığı "Şakir Paşa Ailesi: Mucizeler ve Skandallar" dizisinin setinde ikinci kez yangın faciası yaşandı ve çıkan yangında Taki lakaplı set amiri hayatını kaybetti.

FİNAL YAPACAK MI?

Bu yaşananların ardından fenomen dizinin final yapacağına dair iddialar gündeme geldi. Gazeteci Birsen Altuntaş'ın haberine göre; dizinin 16. bölümden sonra sezon arası vereceği ve zaman atlaması yapacağı öğrenildi.

Şakir Paşa Ailesi'nin Sümbül'ü Helin Kandemir son olarak bir ödül törenine katıldı ve final iddialarına dair açıklamalarda bulundu.

'YAS TUTUYORUZ'

Kandemir şu ifadeleri kullandı; ''Hepimiz hâlâ yas tutuyoruz. Bugün ödülümü canım arkadaşım Taki için aldım. Çok buruk hissediyorum. Çok zor bir sezondu gerçekten. Bir uğursuzluk yaftası yapıştırmak çok doğru gelmiyor bana. Sadece tanıdığım sahiplendiğim ekip arkadaşlarımın yanında, arkasında durarak bir şekilde bu süreci birlikte atlatacağız.'' ifadelerini kullandı.