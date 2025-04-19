19 Nisan 2025 Cumartesi bu akşam hangi diziler var? Kanal D, Show TV, TRT1, ATV, Star TV, Now TV, TV8 yayın rehberi

Cumartesi akşamı evinde televizyon keyfi yapmak isteyenler, ekranlarda hangi yapımların olduğunu araştırıyorlar. Her gün değişen yayın akışları, kanal bazında belirlenen saatlerde düzenli olarak izleyicilere duyuruluyor. Peki, bu akşam hangi diziler var? İşte güncel Tv rehberi...

BU AKŞAM HANGİ DİZİLER VAR?

Bu akşam Kanal D'de saat 20:00'da Kıyametten Sonra filmi izleyicisinin karşısına çıkacak.

Show Tv'de saat 20:00'da Güldür Güldür Show yeni bölümüyle ekrana gelecek.

Atv ekranlarında saat 20:00'da Can Borcu dizisi yeni bölümüyle ekranda olacak.

19 NİSAN 2025 CUMARTESİ TV YAYIN AKIŞI

ATV YAYIN AKIŞI

07:30 atv'de Hafta Sonu

10:00 Can Borcu

13:00 Bir Gece Masalı

16:00 Sustalı Ceylan

19:00 atv Ana Haber

20:00 Can Borcu

00:20 Sustalı Ceylan

03:00 Kardelenler

05:50 Hercai

STAR TV YAYIN AKIŞI

07:00 İki Aile

08:15 Dr. Özgür Koldaş ile Sağlık Gündemi

09:00 Sahipsizler

11:00 Tülin Şahin ile Moda

12:00 Sucu Kamil

14:00 Sahipsizler

16:15 Kral Kaybederse

19:00 Star Haber

20:00 Hayalimdeki Düğün

22:15 Hayalimdeki Düğün

00:15 Kral Kaybederse

02:30 Feryat

04:00 Sefirin Kızı

06:00 Kiralık Aşk

SHOW TV YAYIN AKIŞI

08:00 Bahar

10:00 Cumartesi Sürprizi

13:00 Kızılcık Şerbeti

15:30 Siyah Kalp

18:25 Hafta Sonu Ana Haber

20:00 Güldür Güldür Show

23:45 Deha

02:15 Kızılcık Şerbeti

04:45 Bahar

KANAL D YAYIN AKIŞI

07:00 Kavak Yelleri

08:30 Konuştukça

09:45 Magazin D Cumartesi

13:00 Arda'nın Mutfağı

14:00 İnci Taneleri

16:00 Eşref Rüya

18:30 Kanal D Ana Haber Hafta Sonu

20:00 Kıyametten Sonra

21:45 Jackie Chan İz Peşinde

00:15 Mega Boa Yılan

01:45 Yargı

04:00 Müzik Arası

05:00 Poyraz Karayel

TRT1 YAYIN AKIŞI

06:08 İstiklal Marşı ve Günün Program Akışı

06:10 Beni Böyle Sev

08:05 Yedi Numara

10:00 Hayallerinin Peşinde

11:40 Bir Zamanlar İstanbul

14:45 Teşkilat

17:50 Turgay Başyayla İle Lezzetli Tavsiye

19:00 Ana Haber

20:00 Gönül Dağı

00:15 Pelin Çift İle Gündem Ötesi

01:50 Mehmed: Fetihler Sultanı

04:25 Yedi Numara

05:10 Hayallerinin Peşinde

TV8 YAYIN AKIŞI

06:00 Tuzak

07:45 Süper 1 Takım

08:00 Oynat Bakalım

09:45 Gazete Magazin

14:15 Yabancı Sinema / Tren Soyguncuları

16:15 Yabancı Sinema / Onları Yükseğe As

20:00 Survivor All Star-Gönüllüler / Yeni bölüm

00:15 Survivor Ekstra / Canlı

01:30 Gazete Magazin

03:30 Yabancı Sinema

NOW YAYIN AKIŞI

07:45 Fatih Savaş ile Sabah Sohbetleri

08:30 Çalar Saat Hafta Sonu

11:15 Ekonomi Arası

11:20 Mehmet Özer ile Mutfakta

12:15 Kamera Arkası

12:45 Leyla: Hayat... Aşk... Adalet...

16:00 Kızıl Goncalar

16:45 Şakir Paşa Ailesi: Mucizeler ve Skandallar

19:00 Ozan Gündoğdu ile NOW Ana Haber Hafta Sonu

20:00 Ne olacak Halim?

22:30 Bayramlık

01:00 Şahane Hayatım

03:15 Son Yaz

06:00 Kefaret