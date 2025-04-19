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19 Nisan 2025 Cumartesi bu akşam hangi diziler var? Kanal D, Show TV, TRT1, ATV, Star TV, Now TV, TV8 yayın rehberi

19 Nisan 2025 Cumartesi akşamı televizyonda hangi dizilerin, filmlerin ve yarışmaların olduğu merak ediliyor. Bu akşam evinde ailesiyle birlikte televizyon keyfi yapmak isteyenler kanalların yayın akışı bilgilerini merak ediliyorlar. Biz de sizler için Kanal D, Show TV, TRT1, ATV, Star TV, Now TV, TV8 yayın listesini derledik...

19 Nisan 2025 Cumartesi bu akşam hangi diziler var? Kanal D, Show TV, TRT1, ATV, Star TV, Now TV, TV8 yayın rehberi
Öznur Yaslı İkier

Cumartesi akşamı evinde televizyon keyfi yapmak isteyenler, ekranlarda hangi yapımların olduğunu araştırıyorlar. Her gün değişen yayın akışları, kanal bazında belirlenen saatlerde düzenli olarak izleyicilere duyuruluyor. Peki, bu akşam hangi diziler var? İşte güncel Tv rehberi...

BU AKŞAM HANGİ DİZİLER VAR?

Bu akşam Kanal D'de saat 20:00'da Kıyametten Sonra filmi izleyicisinin karşısına çıkacak.

Show Tv'de saat 20:00'da Güldür Güldür Show yeni bölümüyle ekrana gelecek.

Atv ekranlarında saat 20:00'da Can Borcu dizisi yeni bölümüyle ekranda olacak.

22 YAYIN

19 NİSAN 2025 CUMARTESİ TV YAYIN AKIŞI

ATV YAYIN AKIŞI
07:30 atv'de Hafta Sonu
10:00 Can Borcu
13:00 Bir Gece Masalı
16:00 Sustalı Ceylan
19:00 atv Ana Haber
20:00 Can Borcu
00:20 Sustalı Ceylan
03:00 Kardelenler
05:50 Hercai

STAR TV YAYIN AKIŞI
07:00 İki Aile
08:15 Dr. Özgür Koldaş ile Sağlık Gündemi
09:00 Sahipsizler
11:00 Tülin Şahin ile Moda
12:00 Sucu Kamil
14:00 Sahipsizler
16:15 Kral Kaybederse
19:00 Star Haber
20:00 Hayalimdeki Düğün
22:15 Hayalimdeki Düğün
00:15 Kral Kaybederse
02:30 Feryat
04:00 Sefirin Kızı
06:00 Kiralık Aşk

SHOW TV YAYIN AKIŞI
08:00 Bahar
10:00 Cumartesi Sürprizi
13:00 Kızılcık Şerbeti
15:30 Siyah Kalp
18:25 Hafta Sonu Ana Haber
20:00 Güldür Güldür Show
23:45 Deha
02:15 Kızılcık Şerbeti
04:45 Bahar

KANAL D YAYIN AKIŞI
07:00 Kavak Yelleri
08:30 Konuştukça
09:45 Magazin D Cumartesi
13:00 Arda'nın Mutfağı
14:00 İnci Taneleri
16:00 Eşref Rüya
18:30 Kanal D Ana Haber Hafta Sonu
20:00 Kıyametten Sonra
21:45 Jackie Chan İz Peşinde
00:15 Mega Boa Yılan
01:45 Yargı
04:00 Müzik Arası
05:00 Poyraz Karayel

TRT1 YAYIN AKIŞI
06:08 İstiklal Marşı ve Günün Program Akışı
06:10 Beni Böyle Sev
08:05 Yedi Numara
10:00 Hayallerinin Peşinde
11:40 Bir Zamanlar İstanbul
14:45 Teşkilat
17:50 Turgay Başyayla İle Lezzetli Tavsiye
19:00 Ana Haber
20:00 Gönül Dağı
00:15 Pelin Çift İle Gündem Ötesi
01:50 Mehmed: Fetihler Sultanı
04:25 Yedi Numara
05:10 Hayallerinin Peşinde

TV8 YAYIN AKIŞI
06:00 Tuzak
07:45 Süper 1 Takım
08:00 Oynat Bakalım
09:45 Gazete Magazin
14:15 Yabancı Sinema / Tren Soyguncuları
16:15 Yabancı Sinema / Onları Yükseğe As
20:00 Survivor All Star-Gönüllüler / Yeni bölüm
00:15 Survivor Ekstra / Canlı
01:30 Gazete Magazin
03:30 Yabancı Sinema

NOW YAYIN AKIŞI
07:45 Fatih Savaş ile Sabah Sohbetleri
08:30 Çalar Saat Hafta Sonu
11:15 Ekonomi Arası
11:20 Mehmet Özer ile Mutfakta
12:15 Kamera Arkası
12:45 Leyla: Hayat... Aşk... Adalet...
16:00 Kızıl Goncalar
16:45 Şakir Paşa Ailesi: Mucizeler ve Skandallar
19:00 Ozan Gündoğdu ile NOW Ana Haber Hafta Sonu
20:00 Ne olacak Halim?
22:30 Bayramlık
01:00 Şahane Hayatım
03:15 Son Yaz
06:00 Kefaret

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