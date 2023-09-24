Deniz Seki tabut başında taziyeleri kabul etti! Annesi vefat eden ünlü sanatçının en zor günü

Deniz Seki'nin annesi Güler Seki, uzun süredir sağlık sorunlarıyla mücadele ediyordu. Güler Seki tedavi gördüğü hastanede dün sabah saatlerinde yaşama veda etti.
Deniz Seki, annesinin vefatını sosyal medya hesabından 'Annemizi, meleğimizi, Güler'imizi maalesef kaybettik. Başımız sağ olsun' ifadeleriyle duyurdu.
Güler Seki için Göztepe Çemenzar Camii’nde cenaze töreni düzenlendi.
Törende Deniz Seki, annesinin tabutu başında taziyeleri kabul etti. Törene müzik dünyasından Demet Akalın, eşi Okan Kurt, Sedat Kapurtu ve Emel Müftüoğlü'nun aralarında bulunduğu çok sayıda ünlü isim katıldı.
Güler Seki’nin naaşı, ikindi namazı sonrası kılınan cenaze namazının ardından Zincirlikuyu Mezarlığı’nda toprağa verilecek.
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(DHA)