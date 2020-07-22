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Deniz Ticaret Odası İzmir Şubesinin 17. Medya ve Fotoğraf Yarışması sonuçlandı

İZMİR HABERLERİ  | 22.07.2020 14:18 | Son Güncelleme

Deniz Ticaret Odası İzmir Şubesinin 17. Medya ve Fotoğraf Yarışması sonuçlandı

İZMİR (AA) - Anadolu Ajansı İzmir Bölge Müdürlüğü muhabirlerinden Yusuf Şahbaz, İMEAK Deniz Ticaret Odası İzmir Şubesinin bu yıl 17'ncisini düzenlediği Medya ve Fotoğraf Yarışması'nda mansiyon aldı.

Odadan yapılan açıklamaya göre, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgını tedbirleri kapsamında online platform üzerinden yapılan seçici kurul toplantılarında medya dalında 17 eser, fotoğraf dalında ise 129 eser değerlendirildi.

Buna göre haber dalında İlkses gazetesinden Sultan Gümüş'ün "Hayalet Gemiler Zehirliyor" haberi birinci oldu.

Ticaret gazetesinden Seza Nur Demirparmak, "Kadın Denizciler Önyargıları Yıkıyor" haberiyle ikinciliğe layık görüldü. Yine Ticaret gazetesinden Selda Ak'ın "Okyanus Ortasında Fırtınalara Göğüs Geriyoruz" haberi de üçüncülüğe değer görüldü.

Yarışmada, AA muhabiri Yusuf Şahbaz'ın "Bu Balıklar Egeli" haberine de mansiyon ödülü verildi.

İlkses gazetesinden Nurettin Baki'nin "Yelkenler Deniz Tarihine Açılıyor" haberi ise jüri özel ödülü aldı.

Fotoğraf kategorisinde ise Alp Baranok birinci, Seçkin Yenici ikinci ve Hakan Çöplü de üçüncü oldu.

Bu arada Seçici Kurul, 15 eseri de sergilenmeye değer buldu.

Açıklamada görüşlerine yer verilen İMEAK Deniz Ticaret Odası İzmir Şubesi Yönetim Kurulu Başkanı Yusuf Öztürk, "Denizcilikle ilgili haberler ve fotoğraflar, Türk denizciliğinin gelişmesine ve 'denizci millet, denizci ülke' hedefine ulaşma konusunda çok önemli destek veriyor. Yüzümüzü denize döndükçe ülkemizin her alanda daha fazla ilerleyeceğine inanıyoruz." ifadesini kullandı.

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