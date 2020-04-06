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Deniz Türüç'ten olay Belhanda sözleri: Herkes hak edeni alır

FENERBAHÇE HABERLERİ  | 06.04.2020 14:45 | Son Güncelleme

Fenerbahçeli futbolcu Deniz Türüç, sosyal medyadan gelen soruları yanıtladı.

Deniz Türüç'ten olay Belhanda sözleri: Herkes hak edeni alır

Fenerbahçeli futbolcu Deniz Türüç, players.id instagram hesabı canlı yayına katılarak soruları yanıtladı.

Koronavirüs salgını süresince EvdeKal çağrısında bulunan ve bu zor günleri birlik ve beraberlikle atlatacaklarını belirten Deniz Türüç, Fenerbahçe'yi nasıl ifade edersin sorusuna ise şu yanıtı verdi:

"Fenerbahçe dediğinde kulüp içinde ne kadar aile ortamı olduğunu biliyor. Ancak aynı zamanda futbol sahasında değil, futbol dışında da öyle. Fenerbahçe'deki futbolcular karakterli insanlar, güzel insanlar. Fenerbahçe çok büyük bir camia. Tutku diyebilirim."

GOL MÜ ASİST Mİ?

  • Çok zor bir soru. Bazen çok basit bir gol atıp, zor bir asist yapabilirsin. Ya da tam tersi. O anın pozisyonuna bağlı. Bazen çok güzel bir asist, golden daha da güzel olabilir. Bunu cevaplamak gerçekten zor.

FENERBAHÇE TARAFTARI HAKKINDA NE DÜŞÜNÜYORSUN?

İlk geldiğimde de açıklamıştım. Ben zaten aşıktım. Geçen sene kötü döneme rağmen stadı full doldurdular.

BELHANDA SORUSUNA OLAY CEVAP!

Deniz Türüç instagram hesabında gelen soruları yanıtlarken, Galatasaray derbisinde Belhanda ile yaşadığı kavgaya yönelik bir yorum yöneltildi. Deniz Türüç ise bu yorumu okuduktan sonra "Herkes hak ettiğini alır." dedi.


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Fenerbahçe deniz türüç belhanda

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Okuyucu Yorumları 2 yorum
DOĞRU SÖYLÜYORSUN SENDE ÜN YERİNE PARAYI TERCİH ETTİĞİN İÇİN SENEYE İKİNCİ LİG BİR TAKIMA GİDECEĞİNİ UNUTMA. BU FENER SENİ DE HARCAYACAK. GİDENLERİ BİR DÜŞÜN SENİN GİBİ GELDİLER . ŞİMDİ NERDELER MESELA VOLKAN ŞEN. SELÇUK ŞAHİN SALİH UCAN. STOCH,VALBUANA,MEHMET TOPUZ,.İŞTE SENİN AKİBETİNDE AYNI OLACAK SENEYE
Sen de hakettiğini aldın zaten !!
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