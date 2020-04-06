Deniz Türüç'ten olay Belhanda sözleri: Herkes hak edeni alır

Fenerbahçeli futbolcu Deniz Türüç, players.id instagram hesabı canlı yayına katılarak soruları yanıtladı.

Koronavirüs salgını süresince EvdeKal çağrısında bulunan ve bu zor günleri birlik ve beraberlikle atlatacaklarını belirten Deniz Türüç, Fenerbahçe'yi nasıl ifade edersin sorusuna ise şu yanıtı verdi:

"Fenerbahçe dediğinde kulüp içinde ne kadar aile ortamı olduğunu biliyor. Ancak aynı zamanda futbol sahasında değil, futbol dışında da öyle. Fenerbahçe'deki futbolcular karakterli insanlar, güzel insanlar. Fenerbahçe çok büyük bir camia. Tutku diyebilirim."

GOL MÜ ASİST Mİ?

Çok zor bir soru. Bazen çok basit bir gol atıp, zor bir asist yapabilirsin. Ya da tam tersi. O anın pozisyonuna bağlı. Bazen çok güzel bir asist, golden daha da güzel olabilir. Bunu cevaplamak gerçekten zor.

FENERBAHÇE TARAFTARI HAKKINDA NE DÜŞÜNÜYORSUN?

İlk geldiğimde de açıklamıştım. Ben zaten aşıktım. Geçen sene kötü döneme rağmen stadı full doldurdular.

BELHANDA SORUSUNA OLAY CEVAP!

Deniz Türüç instagram hesabında gelen soruları yanıtlarken, Galatasaray derbisinde Belhanda ile yaşadığı kavgaya yönelik bir yorum yöneltildi. Deniz Türüç ise bu yorumu okuduktan sonra "Herkes hak ettiğini alır." dedi.