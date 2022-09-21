Deniz Uğur kızından geldiğini iddia ettiği mesajları paylaşmıştı! Reha Muhtar'dan yanıt gecikmedi

Deniz Uğur, yaptığı açıklamalarla Reha Muhtar için bir iddia ortaya atmıştı. Uğur, çocuklarının babaları tarafından şiddet gördüğünü iddia ediyordu. Çiftin çocukları Mina Deniz ve Poyraz Deniz 13 yaşında. Oyuncu, kızıyla ilgili darp raporu alıp İstanbul Anadolu 1. Aile Mahkemesi’ne başvurdu.

Uğur, konuyla ilgili şunları söylemişti;

"Mina, babası Reha'nın çok kötü dövdüğünü söyledi. Hatta 'Bu sefer çok kötü dövdü' diyerek önceki davranışlarını da teyit etmiş oldu. Zaten Mina babası hakkında daha önce yaralama suçundan şikayetçi olmuştu. Sonra babası baskı kurunca şikayetinden vazgeçti. Çocuk bana vücudundaki darp izlerini gösterdi. Kızımın kollarında ve bacaklarında çürükler ve ezikler vardı. Ellerinin üzerinde de ısırık izleri gördüm."

Uğur, başka bir paylaşımında kızının kendisine gönderdiği mesajı paylaştı. Mesajda şu ifadeler geçiyor;

"Bana ilk öne b.k gibi davranıyor. Sonra hayır ben sana hiçbir zaman öyle bir şey yapmadım diyor. Polislere yalan söylüyor. Her hikâyeyi döndürerek söylüyor. Benim ona karşı ajanlık yaptığımı düşünüyor. Ne yapacağım? Anne ben bu adamla yaşamak istemiyorum. Bana yapmadığım şeyler için bağırıyor. Vuruyor, vurmadım diyor. Çok içki içiyor sonra alkolik değilim diyor. Anne ne olur ben bu adamla yaşamak istemiyorum. Ne olur anne…"

REHA MUHTAR İDDİALARI YALANLADI

Muhtar, konuyla ilgili Twitter üzerinden açıklama yaptı;

"Yalan iftira ve manipülasyonla mahkemede istendiği gibi daha fazla para almak için çocuklarımı çok kötü oyunlara alet etmeye çalışıyorlar. İşte manipülasyonlar karşısında kızımın benim olmadığım ortamda verdiği ifade. Allahım Büyüksün."

MİNA VERDİĞİ İFADEYİ REDDETTİ: SİNİRLE SÖYLEDİM

Öte yandan Muhtar, çocuğunun ifadesini de paylaştı. Reha Muhtar ve Deniz Uğur'un kızı Mina, ifadesinde "Diğer ifadeyi babam benim değerimi bilsin diye öyle verdim. Tartışsak da ben hep babamın yanında kalmak istiyorum. Babamdan şikayetçi olduğumu bir anlık sinirle söyledim. Babamdan kesinlikle fiziksel şiddet görmemekteyim" ifadelerini kullandı.

