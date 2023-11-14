Deniz Uğur tekerleğin halini paylaştı! "Birileri kesmemiş mi?"

2017 yılında yayınlanan "Bir Deli Sevda" dizisinde karı-kocayı canlandıran Deniz Uğur ile Erdinç Gülener bir süre önce nikah masasına oturdu.

Mutlu bir birliktelik yaşayan çift bir süredir Deniz Uğur'un çocuklarının babası Reha Muhtar ile sorunlar yaşıyor.

Velayet davası devam ederken Deniz Uğur yaptığı paylaşımla dikkat çekti. Uğur, çocuğunu okuldan almaya giderken aracının lastiği patladı. Fatih Sultan Mehmet Köprüsü'nde seyir halindeyken aracı kenara çeken Uğur tekerleğin halini paylaştı.

Deniz Uğur tekerleği birinin kesmiş olabileceğini söyledi. Deniz Uğur'un eşi ise "Resmen canımıza kast ediliyor. Her kimsen seninle işim var" dedi.









