MAGAZİN

  1. Haberler Haberler
  2. MAGAZİN
  3. Güncel
  4. Deniz Uğur tekerleğin halini paylaştı! "Birileri kesmemiş mi?"

Deniz Uğur tekerleğin halini paylaştı! "Birileri kesmemiş mi?"

14.11.2023 07:16 | Son Güncelleme:
Listeye Ekle
TAKİP ET Google News'i Takip Et

Reha Muhtar ile çocuklarının velayet davası devam eden oyuncu Deniz Uğur seyir halindeyken tekerleği patladığı için durdu. Deniz Uğur tekerleğin görüntüsünü paylaşarak birilerinin tekerleği kestiğini ima etti.

2017 yılında yayınlanan "Bir Deli Sevda" dizisinde karı-kocayı canlandıran Deniz Uğur ile Erdinç Gülener bir süre önce nikah masasına oturdu.

Mutlu bir birliktelik yaşayan çift bir süredir Deniz Uğur'un çocuklarının babası Reha Muhtar ile sorunlar yaşıyor.

Velayet davası devam ederken Deniz Uğur yaptığı paylaşımla dikkat çekti. Uğur, çocuğunu okuldan almaya giderken aracının lastiği patladı. Fatih Sultan Mehmet Köprüsü'nde seyir halindeyken aracı kenara çeken Uğur tekerleğin halini paylaştı.

Deniz Uğur tekerleği birinin kesmiş olabileceğini söyledi. Deniz Uğur'un eşi ise "Resmen canımıza kast ediliyor. Her kimsen seninle işim var" dedi.

Ekran Alıntısı

Günün Magazin olayları


ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
Dilan Polat ve ailesi tutukluluğa neden itiraz etmedi? Bomba iddia: Dilan Polat ve Engin Polat boşanıyor mu?Dilan Polat ve ailesi tutukluluğa neden itiraz etmedi? Bomba iddia: Dilan Polat ve Engin Polat boşanıyor mu?
Esra Erol'da 'yasak aşk' yüzleşmesi! Aldatıldığını programdan öğrendi! 4 çocuklu kadın sevgilisinin eşinden özür dileyince ortalık karıştıEsra Erol'da 'yasak aşk' yüzleşmesi! Aldatıldığını programdan öğrendi! 4 çocuklu kadın sevgilisinin eşinden özür dileyince ortalık karıştı
Onlarca kişinin öldüğü Hatay'da film çekiyorlar! Kısmetse Olur Tolga Kandemir'in mezarlıkta tepki çeken pozuOnlarca kişinin öldüğü Hatay'da film çekiyorlar! Kısmetse Olur Tolga Kandemir'in mezarlıkta tepki çeken pozu
Anahtar Kelimeler:
Deniz Uğur Oyuncu reha çocuğun
En Çok Okunan Haberler
Ünlü imam, Mekke'de gözaltına alındığını duyurdu! Ayağından kelepçelendi

Ünlü imam, Mekke'de gözaltına alındığını duyurdu! Ayağından kelepçelendi

Lüks araç kuyruğu! 20'den fazla kişi sıra bekliyor

Lüks araç kuyruğu! 20'den fazla kişi sıra bekliyor

Önce Özel sonra Erdoğan! '19 yıl önce bugün' denilerek paylaşıldı

Önce Özel sonra Erdoğan! '19 yıl önce bugün' denilerek paylaşıldı

Fatih Portakal CHP'nin yeni yönetimine yüklendi

Fatih Portakal CHP'nin yeni yönetimine yüklendi

'Atatürk'e hakaret'ten tutuklanmıştı! Tahliye gerekçesi gündem yarattı

'Atatürk'e hakaret'ten tutuklanmıştı! Tahliye gerekçesi gündem yarattı

Öğrencilere teknolojik cihaz ve internet desteği!

Öğrencilere teknolojik cihaz ve internet desteği!

İlginizi Çekebilir
Malzemeler sizden, tarif bizden! En büyük yardımcınız olacak...

Malzemeler sizden, tarif bizden! En büyük yardımcınız olacak...

Tabak tabak yemek yedi! Hesabı ödememek için öyle bir şey yaptı ki...

Tabak tabak yemek yedi! Hesabı ödememek için öyle bir şey yaptı ki...

Gülümseten Kasım Fırsatları başladı! Modadan elektroniğe binlerce üründe büyük fırsat

Gülümseten Kasım Fırsatları başladı! Modadan elektroniğe binlerce üründe büyük fırsat

Atatürk'ü gördüğü anı anlattı! "Kepini çıkartırdı"

Atatürk'ü gördüğü anı anlattı! "Kepini çıkartırdı"

Köpek balığı yüzme dersi alan çocukların gözü önünde kadına saldırdı

Köpek balığı yüzme dersi alan çocukların gözü önünde kadına saldırdı

Kışınız konforlu geçsin! Gülümseten Kasım'a özel Merrell ayakkabıda büyük indirim

Kışınız konforlu geçsin! Gülümseten Kasım'a özel Merrell ayakkabıda büyük indirim

En Çok Aranan Haberler

WhatsApp Kanalına Katıl
Facebook'da Takip Et X'te Takip Et Instagram'da Takip Et Linkedin'de Takip Et Youtube'da Takip Et
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı RSS
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.