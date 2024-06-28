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Denizanası nasıl yazılır? Denizanası ayrı mı yazılır bitişik mi yazılır, TDK’ye göre doğru yazılışı nedir?

Duygun Sarpasan Duygun Sarpasan
25.06.2024 19:33
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Dilimize verdiğimiz önemi göstermenin yollarından ilki kelimeleri doğru yazmak ve doğru telaffuz etmektir. Türkçemizi var eden sözcüklerin herhangi birinde tereddüde düşüldüğünde sözlük sayfalarından faydalanılması büyük önem taşımaktadır. Bu noktada kullanıcılara TDK sözlükleri sayfası yardımcı olmaktadır. Dilimizde yaygın olarak yazım tarzında imla hatası görülen sözcüklerden biri denizanası kelimesidir. Peki, denizanası nasıl yazılır, TDK’ye göre doğru yazılışı nedir?

Denizanası nasıl yazılır? Denizanası ayrı mı yazılır bitişik mi yazılır, TDK’ye göre doğru yazılışı nedir?

Türkçemizde yazım şeklinde karışıklık yaşanan birçok kelime bulunmaktadır. Denizanası sözcüğü de bu kelimelerden biri olarak karşımıza çıkmaktadır. Yazımında yanılgıya düşülen sözcüklerin doğru yazım stilini öğrenmenin en kolay yollarından biri Türk Dil Kurumunun resmî ve güncel bilgiler sunan sözlük sayfasına bakmaktır. Bu sayfa aracılığıyla kelimelerin okunuşları, yazılışları ve anlamlarına erişim sağlanabilmektedir.

Denizanası nasıl yazılır?

Kelimeleri yazıya dökerken doğru yazım stilini bilerek kullanmak, iletişimlerin kuvvetli olması yönünden büyük önem arz eder. Dilimizde çok sık hatalı yazılan sözcükler vardır. Denizanası kelimesi de bu hatalı yazılan sözcüklerden biridir.

Denizanası yazımı hususunda çelişki yaşandığında Türk Dil Kurumu üzerinden sözcük sorgulatma işleminin yapılması önemlidir. Bu site içerisinden kullanıcılar kelimelerin doğru yazılışlarına ve okunuşlarına kolayca ulaşım sağlayabilir. Ayrıca kelimeleri anlamlarını bilerek yazıya aktarmak, doğru iletişim kurma bakımından da dikkat edilmesi gereken noktalardan biridir. Bu yüzden denizanası sözcüğünün de manasının bilinmesi gerekir. Bu bağlamda denizanası TDK’ye göre manası şöyledir:

  • (İsim/Hayvan Bilimi) Kalbi, testisleri, beyni olmayan, sölenterlerden, görünüm yönünden yassı bir diski andıran, serbest olarak yüzen bir deniz hayvanı; medüz, pelte.

Denizanası ayrı mı yazılır?

Denizanası kelimesi cümle içerisinde isim hâliyle kullanılmaktadır. Bu kelime deniz ve anası sözcüklerinin yan yana gelmesiyle oluşmuş bir sözcüktür. Pek çok kullanıcı bu sözcüğü genellikte “deniz anası” şeklinde ayrı olarak yazıya dökmektedir. Birleşik sözcük sınıfına giren kelimelerin yazımında yaygın olarak yazım kuralı ihlaline rastlanılmaktadır. Bu yüzden denizanası bitişik mi yazılır konusunun detaylı bir şekilde ele alınması gerekmektedir.

Türk Dil Kurumunun güncel Türkçe sözlük kılavuzu sitesinde bu kelimenin “denizanası” şeklinde bitişik olarak kullanıldığı yazılıdır. Diğer ayrı yazım şekli TDK açısından imla hatası yapılmış olarak kabul edilmektedir. Bütün bu bilgiler ışığında denizanası doğru yazılışı şu şekildedir:

  • Denizanası (doğru kullanım)
  • Deniz anası (yanlış kullanım)
    Express


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