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DenizBank Proparco’dan sürdürülebilirlik hedefiyle 45 milyon avro fon sağladı

29.07.2022 11:58 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

DenizBank Genel Müdür Yardımcısı Beril Oğuz: - "Proparco’dan temin ettiğimiz krediyle, Türkiye’nin düşük karbon ekonomisine geçişi için önem arz eden yenilenebilir enerji ve enerji verimliliği yatırımlarına olan desteğimizi artırıyoruz"

İSTANBUL (AA) - DenizBank, Fransız Kalkınma Ajansı iştiraki Proparco’dan 7 yıl vadeli 45 milyon avro tutarında kredi temin etti.

DenizBank'tan yapılan açıklamaya göre, banka, temin ettiği kaynakla tarım, yenilenebilir enerji ve enerji verimliliği alanlarında şirketlerin finansman ihtiyaçlarını karşılayacak.

Açıklamada görüşlerine yer verilen DenizBank Genel Müdür Yardımcısı Beril Oğuz, tarımı 20 yıldır ülke geleceği için sahiplenilmesi gereken en önemli değer olarak benimseyip desteklediklerini, kredilendirme faaliyetlerinden kaynaklanan emisyonları azaltmak üzere yenilenebilir enerji ve enerji verimliliği konularına da hassasiyetle eğildiklerini kaydetti.

Oğuz, tarımın yaşamsal değerini idrak ederek bu alana yönelen ilk özel banka olarak, üretimi ve üreticiyi desteklemeyi milli vazife olarak gördüklerini belirterek, "Son dönemde gerçekleştirdiğimiz sendikasyon ve benzeri işlemlerimizde de çiftçilerimizin ve tarım endüstrisinin finansmana erişiminin kolaylaşması hedefiyle önemli oranda kaynak yarattık. Şimdi Proparco’dan temin ettiğimiz krediyle, Türkiye’nin düşük karbon ekonomisine geçişi için önem arz eden yenilenebilir enerji ve enerji verimliliği yatırımlarına olan desteğimizi artırıyoruz. Tarım, verimlilik ve yenilenebilir kaynaklar için attığımız her adımın, ülkemizin, hatta gezegenimizin geleceğine yatırım olduğu bilinciyle çalışmalarımızı sürdüreceğiz." ifadelerini kullandı.

Proparco Finansal Kurumlar Grubu Başkan Yardımcısı Emmanuel Haye ise şu değerlendirmelerde bulundu:

"Proparco olarak, sürdürülebilir gelecek için kaynak yaratmak üzere çalışan tüm müşterilerimizi destekliyoruz. DenizBank, sosyal ve çevresel anlamda faaliyetlerinden kaynaklanan etkileri gözeterek sürdürülebilirlik odaklı projeleri desteklemek konusunda uzun vadeli taahhüdünü ortaya koymuş bir kurum. Biz de yenilenebilir enerji projeleri ve üreticileri finanse etmek üzere yanlarında durmaktan mutluyuz. İş birliğimizin, 2021’de Paris Anlaşması’na taraf olan Türkiye’de, iklim değişikliğinin etkileriyle mücadele için önem arz eden iklim finasmanının güç kazanmasına, aynı zamanda tarımsal üretimde verimliliğin artmasına katkıda bulunacağına inanıyoruz."

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