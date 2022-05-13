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DenizBank’tan Dünya Çiftçiler Günü’nde tarımın gelişimi için özel kampanyalar

13.05.2022 14:47 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

DenizBank Tarım Bankacılığı Grubu Genel Müdür Yardımcısı Burak Koçak: - "Toprağı alın teriyle yoğuran, elinin değdiği her şeyi güzelleştiren çiftçilerimizin 14 Mayıs Dünya Çiftçiler Günü’nü kutluyoruz. 81 ilimizde, tarımın ve üretimin olduğu her yerde yorulmak bilmeden çalışmaya devam edeceğiz"

İSTANBUL (AA) - DenizBank, 14 Mayıs Dünya Çiftçiler Günü’nü, nakit desteğinden kredi faiz avantajına, taksitlendirme imkanından hediye internete kadar ihtiyaç duydukları her alanda üreticinin yanında olduğu kampanyalarla kutluyor.

DenizBank açıklamasına göre, tarım bankacılığındaki 20. yılında yüzde 40 pazar payıyla özel bankalar arasında ilk sırada bulunan banka, 14 Mayıs Dünya Çiftçiler Günü’nde, çiftçilerin üretme gücünün artması ve devamlılığı için bir dizi kampanyayı hayata geçirdi.

Banka, Üretici Kart’tan sonra ikinci inovatif ürünü Deniz’den Toprağa uygulamasını 16 Mayıs’a kadar indiren üreticilere oynakazan uygulamasından aylık 1 GB internet, Mayıs ayı boyunca çiftçi dostunu Üretici Kartlı yapan müşterilerine ise 150 TL nakit hediye ediyor.

Ayrıca Bağ-Kur prim ödemeleri için Üretici Kart üzerinden otomatik ödeme talimatı veren çiftçilerin ilk prim ödemeleri, 150 TL’ye kadar DenizBank tarafından karşılanıyor. DenizBank'ın hasat vadeli bankacılık ürünü Üretici Kart'ın sunduğu, yılda bir kez ödeme ve 3 yıla varan vadelerde taksitli kredi kullanımı gibi avantajlar da devam ediyor.

Açıklamada görüşlerine yer verilen DenizBank Tarım Bankacılığı Grubu Genel Müdür Yardımcısı Burak Koçak, gıda güvenliği ve kaynakların devamlılığı konusuna 20 yıl önce eğilerek tarım sektörünü sahiplendiklerini belirtti.

Koçak, "Tarıma özel şube ağımız ile 20 yıldır üretici ile omuz omuza, finansal yeterliliklerini artırmak için çalışıyoruz. 400 ayrı şubede, 300’den fazla tarım ürünü için finansman sağlıyor; büyük çoğunluğu ziraat mühendisi ya da çiftçi ailelerin çocuklarından oluşan saha ekiplerimizle, üreticimizin omzundaki yükü onunla beraber sırtlanıyoruz." ifadelerini kullandı.

Tarımda teknoloji dönüşümünü, dolayısıyla maliyet avantajı ve verimlilik artışını destekleyen uygulamalar sayesinde, çiftçilerin asıl işlerine, üretime ve toprağa odaklanmalarını hedeflediklerini aktaran Koçak, şunları kaydetti:

"20 yılda ulaştığımız 20 milyar TL tarım kredisi ve 1,2 milyona yaklaşan çiftçi müşterimiz ile özel bankalar arasında yüzde 45’lik pazar payına sahibiz. Toprağı alın teriyle yoğuran, elinin değdiği her şeyi güzelleştiren çiftçilerimizin 14 Mayıs Dünya Çiftçiler Günü’nü kutluyoruz. 81 ilimizde, tarımın ve üretimin olduğu her yerde yorulmak bilmeden çalışmaya devam edeceğiz."

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