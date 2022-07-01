YURTHABER

  1. Haberler Haberler
  2. YURTHABER
  3. Amasya
  4. Denizde boğulan gencin öldürülmüş olabileceği iddiasıyla ailesi suç duyurusunda bulundu

Denizde boğulan gencin öldürülmüş olabileceği iddiasıyla ailesi suç duyurusunda bulundu

01.07.2022 14:30 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Denizde boğulan gencin öldürülmüş olabileceği iddiasıyla ailesi suç duyurusunda bulundu

Samsun'un Atakum ilçesinde serinlemek için girdiği denizde boğulan gencin öldürülmüş olabileceği iddiasıyla ailesi savcılığa suç duyurusunda bulundu.

Gençlik Plajı'nda iki arkadaşıyla girdiği denizde boğulma tehlikesi geçiren ve kaldırıldığı hastanede yaşamını yitiren Serhan Viran'ın (24) babası Nuri Viran, oğlunun öldürülmüş olabileceği iddiasıyla Samsun Cumhuriyet Savcılığına başvurdu.

Amasya'nın Merzifon ilçesinde yaşayan Nuri Viran, AA muhabirine, oğlunun ölmeden önce sattığı aracından aldığı 40 bin liranın banka hesaplarında bulunmadığını söyledi.

Oğlunun parası için öldürülmüş olabileceğini öne süren Viran, "Ben paranın peşinde değilim, adaletin peşindeyim. Suçlu varsa çıksın. Oğlumun rahat uyumasını istiyorum, ben de acı içinde yaşamak istemiyorum." ifadesini kullandı.

İlknur Karaduman ise kardeşinin öldürüldüğüne dair şüpheleri bulunduğunu anlatarak, şunları kaydetti:

"Kardeşimin telefonundaki mesajlardan profesyonel kamera aldığını öğrendik. Denize birlikte gittiği arkadaşlarına kamerasını ve kıyafetlerini sorduk. Kıyafet ve saat teslim edilirken, kamera ilk önce teslim edilmedi. Sonrasında teslim edilen kamerada hafıza kartının olmadığını fark ettik. Kameradaki görüntülerin temizlenmiş olabileceğini düşünüyoruz. Kardeşimin denize parası için öldürülmek amacıyla götürüldüğünü ya da şakalaşırken boğulduğunu ve korkulup kaçıldığını düşünüyoruz. Kardeşimin telefonunu, kamerayı incelenmesi için savcılığa verdik."

Kardeşinin bir ay önce aracını sattığını ve kendilerine parayı bankaya yatırdığını söylediğini belirten Karaduman, "40 bin lirayı bir ay içinde kendisinin harcayabileceğini düşünmüyorum. 20 yıllık arkadaşlarının başsağlığına bile gelmemeleri bizi çok düşündürüyor. Kardeşim 24 yaşına kadar hiç denize gitmiş bir insan değildi. Kesinlikle yüzmeyi bilmiyordu. Olayda kimin suçu varsa ya da susuyorsa bulunmasını istiyorum." diye konuştu.

Oğlunun fotoğraflarına bakarak gözyaşı döken anne Halime Viran da varsa suçluların bulunmasını istedi.

Anadolu Ajansı ve İHA tarafından yayınlanan yurt haberleri Mynet.com editörlerinin hiçbir müdahalesi olmadan, sözkonusu ajansların yayınladığı şekliyle mynet sayfalarında yer almaktadır. Yazım hatası, hatalı bilgi ve örtülü reklam yer alan haberlerin hukuki muhatabı, haberi servis eden ajanslardır. Haberle ilgili şikayetleriniz için bize ulaşabilirsiniz

ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
Amasya'da 180 fabrika işçisi yedikleri yemekten zehirlendiAmasya'da 180 fabrika işçisi yedikleri yemekten zehirlendi
Kayseri'de altıncı kattan düşen 5 yaşındaki çocuk ağır yaralandıKayseri'de altıncı kattan düşen 5 yaşındaki çocuk ağır yaralandı
Bakan Kurum, sele kapılan gencin hacda bulunan babasıyla telefonda görüştü:Bakan Kurum, sele kapılan gencin hacda bulunan babasıyla telefonda görüştü:

Amasya Namaz Vakitleri 1 Temmuz Cuma

İmsak
03:04
Sabah
05:02
Öğle
12:45
İkindi
16:44
Akşam
20:19
Yatsı
22:08
Amasya ECZANELER
Amasya ATM’LER

İlginizi Çekebilir

Erkek arkadaşına öyle bir hediye verdi ki!

Erkek arkadaşına öyle bir hediye verdi ki!

Rekabet büyüyor! İşte haftanın filmleri....

Rekabet büyüyor! İşte haftanın filmleri....

Sayısız faydasıyla ilaç gibi bir besin: En iyi çam balı markaları

Sayısız faydasıyla ilaç gibi bir besin: En iyi çam balı markaları

Ünlü futbolcunun kızı bikiniyle alışverişe çıktı

Ünlü futbolcunun kızı bikiniyle alışverişe çıktı

Yetişkin film yıldızı şoke etti! ''Hiç erotik film izlemedim''

Yetişkin film yıldızı şoke etti! ''Hiç erotik film izlemedim''

Cinsel hayatınızdaki soru işaretlerini, riskleri ortadan kaldırmanız için en güvenilir ve iyi kondom markaları

Cinsel hayatınızdaki soru işaretlerini, riskleri ortadan kaldırmanız için en güvenilir ve iyi kondom markaları

Geri Dön

En Çok Aranan Haberler

Uygulamada Aç
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.