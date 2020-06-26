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Denizde boğulma tehlikesi yaşayan bir kişi hastanede hayatını kaybetti

AYDIN HABERLERİ  | 26.06.2020 23:38 | Son Güncelleme

Aydın’ın Kuşadası ilçesi Güzelçamlı Mahallesi’nde denizde boğulma tehlikesi yaşayan bir kişi kaldırıldığı hastanede hayatını kaybetti.Olay, saat 15.00 sıralarında Güzelçamlı Mahallesi plajında meydana geldi.

Denizde boğulma tehlikesi yaşayan bir kişi hastanede hayatını kaybetti

Aydın’ın Kuşadası ilçesi Güzelçamlı Mahallesi’nde denizde boğulma tehlikesi yaşayan bir kişi kaldırıldığı hastanede hayatını kaybetti.
Olay, saat 15.00 sıralarında Güzelçamlı Mahallesi plajında meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, vatandaşlar denizde İsmail Tayfun Tonbuloğlu’nun çırpındığını fark edip yardıma gitti. Yardıma giden vatandaşlar Tonbuloğlu’nu kıyıya çıkardı. 112 acil sağlık ekipleri tarafından Söke Fehime Faik Kocagöz Devlet Hastanesi’ne kaldırılan 42 yaşındaki İsmail Tayfun Tonbuloğlu yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamayarak hayatını kaybetti.

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