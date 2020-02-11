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Denizde kaybolan bekçinin ailesi, teşhis için KKTC'ye gidecek

MERSİN HABERLERİ  | 11.02.2020 19:25 | Son Güncelleme

Denizde kaybolan bekçinin ailesi, teşhis için KKTC'ye gidecek

MERSİN (AA) - Mersin'in Tarsus ilçesinde 11 Ocak'ta balık tutmak için kayıkla denize açıldıktan sonra haber alınamayan bekçinin ailesi, Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti (KKTC) sahilinde bir cesedin bulunduğu bilgisi üzerine teşhis için KKTC'ye gidecek.

Tarsus ilçesinde 11 Ocak'ta balık tutmak için kayıkla denize açıldıktan sonra haber alınamayan bekçi Oktay Avcı'yı (32) arama çalışması sürdürülüyor.

Tarsus İlçe Emniyet Müdürlüğü ekiplerine, Avcı'yı arama çalışmaları kapsamında KKTC sahilinde bir cesedin bulunduğu bilgisi geldi.

Cesedin Avcı'ya ait olma ihtimaline karşın, ekipler durumu Avcı'nın ailesine bildirdi.

Aile üyeleri, teşhis için KKTC'ye gidecek.

Oktay Avcı'nın babası İbrahim Avcı, AA muhabirine yaptığı açıklamada, arama ekiplerinin kendisini arayarak KKTC sahilinde bir cesedin bulunduğu bilgisini verdiğini söyledi.

Avcı, bu gece kardeşi ve arkadaşlarıyla teşhis için gideceğini bildirdi.

Tarsus Emniyet Müdürlüğü bünyesinde mahalle ve çarşı bekçisi olarak görev yapan Avcı (32) ve arkadaşı bekçi Ömer Özer (32), 11 Ocak'ta balık tutmak için kayıkla denize açılmış, Özer'in cesedi 16 Ocak'ta yaklaşık 60 metre açıkta bulunmuştu.

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Anahtar Kelimeler:
Bekçi KKTC Mersin Tarsus

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