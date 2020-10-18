Denizden yemeği nasıl yapılır? MasterChef Denizden yemeği nedir? Mehmet Yalçınkaya'nın özel yemeği Denizden malzemeleri ve tarifi

MasterChef Türkiye’nin 18 Ekim Pazar akşamı ekrana gelen eleme gecesi ikinci oyununda bu yemeğin yapılması istendi. Final oyununa kalan üç yarışmacı, Denizden isimli yemeği en yakın şekilde yaparak MasterChef’te kalmaya çalıştı. Peki, Mehmet Şef'in özel tarifi Denizden nasıl yapılır? Denizden yemeği malzemeleri nelerdir? İşte detaylar...
Levrek
Sarımsak
Soğan
Maydanoz
Domates
Mantar
Yeşil sivri biber
Tereyağı
Limon
Nişasta
Tarhun
Adaçayı
Süt
Havyar
Sıvıyağ
Şalgam suyu
Agar agar
MISIR EKMEĞİ
Mısır unu
Un
Kabartma tozu
Toz şeker
Süt
Tuz
Levreklerimizi pulları ve derileri kalmayacak şekilde ayıklıyoruz. Ayıkladığımız balıklarımızı kılçıksız fileto şeklinde kesip ayırıyoruz.
Sogan, sarımsak ve yeşil biberimizi tavada soteliyoruz ardından matari ekleyip 5 dk daha pişiriyoruz, domates, tarhun, adaçayı, maydanoz ve limonu ekleyip 10 dk daha pişirip blenderda iyice incelemek şekilde çekiyoruz.
Elde ettiğimiz sos kıvamındaki malzemeyi tel süzgeçten süzüp tavada tereyağı ve nişasta ile bağlıyoruz. Sosumuz hazır.
Mısır ekmeğinin bütün kuru malzemelerini bir mayonez tenceresinde harmanlayıp sıvılarını ekleyip hamur elde ediyoruz 190° fırında 25 dk pişiriyoruz ekmeğimiz hazır.
Şalgam suyumuzu agar agar ile kaserol de 5 dk kaynatıp +4 derecedeki sıvıyağımızın içerisine şırınga yardımı ile sıkıyoruz ve havyar elde ediyoruz . Elde ettiğimiz havyarları süzüp kullanıma hazır hale getiriyoruz.
Levreklerimiz pişirmek için süzgeçli bir tencereye süt, tarhun ve adaçayı koyup kaynamaya bırakıyoruz.
Ürünler kaynayınca süzgecin üzerine filetomuzu koyup 6 dakika kapağı kapalı olarak pişiriyoruz. Pişen levreklerimizi servis etmeden önce tabağın altına sosumuzu ve yaprak şeklinde adaçayımızı koyuyoruz üzerine pişen filetomuzu yerleştiriyoruz.
Etrafına mısır ekmeklerimizi crumble haline getirip yerleştiriyoruz. Üzerine havyarlarımız ile kaplayıp tarhun filizleri ile lezzetlendiriyoruz.
Okuyucu Yorumları 0 yorum