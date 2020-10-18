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Denizden yemeği nasıl yapılır? MasterChef Denizden yemeği nedir? Mehmet Yalçınkaya'nın özel yemeği Denizden malzemeleri ve tarifi

Metin Yamaner Metin Yamaner
TARİFLER HABERLERİ  | Son Güncelleme

MasterChef'in 18 Ekim Pazar akşamı yayınlanan bölümünde yarışmacılar, Şef Mehmet Yalçınkaya'nın özel tarifi olan 'Denizden' yemeği ile yarıştılar. Mehmet Şef'in özel tarifi olan 'Denizden' nasıl yapılır merak konusu oldu. Ana malzemesi levrek olan 'Denizden' yemeği eleme turunda yarışmacıların kaderini belirledi. Peki MasterChef 'Denizden' yemeği nasıl yapılır? İşte Denizden yemeği tarifi ve malzemeleri.

Denizden yemeği nasıl yapılır? MasterChef Denizden yemeği nedir? Mehmet Yalçınkaya'nın özel yemeği Denizden malzemeleri ve tarifi

MasterChef Türkiye’nin 18 Ekim Pazar akşamı ekrana gelen eleme gecesi ikinci oyununda bu yemeğin yapılması istendi. Final oyununa kalan üç yarışmacı, Denizden isimli yemeği en yakın şekilde yaparak MasterChef’te kalmaya çalıştı. Peki, Mehmet Şef'in özel tarifi Denizden nasıl yapılır? Denizden yemeği malzemeleri nelerdir? İşte detaylar...

MEHMET ŞEFİN İMZA TABAĞI DENİZDEN TARİFİ İÇİN GEREKLİ MALZEMELER

Levrek

Sarımsak

Soğan

Maydanoz

Domates

Mantar

Yeşil sivri biber

Tereyağı

Limon

Nişasta

Tarhun

Adaçayı

Süt

Havyar

Sıvıyağ

Şalgam suyu

Agar agar

MISIR EKMEĞİ

Mısır unu

Un

Kabartma tozu

Toz şeker

Süt

Tuz

denizden masterchef

MEHMET ŞEF'İN İMZA TABAĞI DENİZDEN NASIL YAPILIR?

Levreklerimizi pulları ve derileri kalmayacak şekilde ayıklıyoruz. Ayıkladığımız balıklarımızı kılçıksız fileto şeklinde kesip ayırıyoruz.

Sogan, sarımsak ve yeşil biberimizi tavada soteliyoruz ardından matari ekleyip 5 dk daha pişiriyoruz, domates, tarhun, adaçayı, maydanoz ve limonu ekleyip 10 dk daha pişirip blenderda iyice incelemek şekilde çekiyoruz.

Elde ettiğimiz sos kıvamındaki malzemeyi tel süzgeçten süzüp tavada tereyağı ve nişasta ile bağlıyoruz. Sosumuz hazır.

Mısır ekmeğinin bütün kuru malzemelerini bir mayonez tenceresinde harmanlayıp sıvılarını ekleyip hamur elde ediyoruz 190° fırında 25 dk pişiriyoruz ekmeğimiz hazır.

Şalgam suyumuzu agar agar ile kaserol de 5 dk kaynatıp +4 derecedeki sıvıyağımızın içerisine şırınga yardımı ile sıkıyoruz ve havyar elde ediyoruz . Elde ettiğimiz havyarları süzüp kullanıma hazır hale getiriyoruz.

Levreklerimiz pişirmek için süzgeçli bir tencereye süt, tarhun ve adaçayı koyup kaynamaya bırakıyoruz.

Ürünler kaynayınca süzgecin üzerine filetomuzu koyup 6 dakika kapağı kapalı olarak pişiriyoruz. Pişen levreklerimizi servis etmeden önce tabağın altına sosumuzu ve yaprak şeklinde adaçayımızı koyuyoruz üzerine pişen filetomuzu yerleştiriyoruz.

Etrafına mısır ekmeklerimizi crumble haline getirip yerleştiriyoruz. Üzerine havyarlarımız ile kaplayıp tarhun filizleri ile lezzetlendiriyoruz.

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