Denizden yemeği nasıl yapılır? MasterChef Denizden yemeği nedir? Mehmet Yalçınkaya'nın özel yemeği Denizden malzemeleri ve tarifi

MasterChef Türkiye’nin 18 Ekim Pazar akşamı ekrana gelen eleme gecesi ikinci oyununda bu yemeğin yapılması istendi. Final oyununa kalan üç yarışmacı, Denizden isimli yemeği en yakın şekilde yaparak MasterChef’te kalmaya çalıştı. Peki, Mehmet Şef'in özel tarifi Denizden nasıl yapılır? Denizden yemeği malzemeleri nelerdir? İşte detaylar...

MEHMET ŞEFİN İMZA TABAĞI DENİZDEN TARİFİ İÇİN GEREKLİ MALZEMELER

Levrek

Sarımsak

Soğan

Maydanoz

Domates

Mantar

Yeşil sivri biber

Tereyağı

Limon

Nişasta

Tarhun

Adaçayı

Süt

Havyar

Sıvıyağ

Şalgam suyu

Agar agar

MISIR EKMEĞİ

Mısır unu

Un

Kabartma tozu

Toz şeker

Süt

Tuz

MEHMET ŞEF'İN İMZA TABAĞI DENİZDEN NASIL YAPILIR?

Levreklerimizi pulları ve derileri kalmayacak şekilde ayıklıyoruz. Ayıkladığımız balıklarımızı kılçıksız fileto şeklinde kesip ayırıyoruz.

Sogan, sarımsak ve yeşil biberimizi tavada soteliyoruz ardından matari ekleyip 5 dk daha pişiriyoruz, domates, tarhun, adaçayı, maydanoz ve limonu ekleyip 10 dk daha pişirip blenderda iyice incelemek şekilde çekiyoruz.

Elde ettiğimiz sos kıvamındaki malzemeyi tel süzgeçten süzüp tavada tereyağı ve nişasta ile bağlıyoruz. Sosumuz hazır.

Mısır ekmeğinin bütün kuru malzemelerini bir mayonez tenceresinde harmanlayıp sıvılarını ekleyip hamur elde ediyoruz 190° fırında 25 dk pişiriyoruz ekmeğimiz hazır.